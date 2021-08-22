Допмаршрут организован до кладбища "Новостригинское" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Допмаршрут организован до кладбища "Новостригинское" в Нижнем Новгороде. Организация маршрута стала возможной после обращения жителей Автозаводского района к председателю Заксобрания Нижегородской области Евгению Люлину.

Согласно информации, в настоящее время не ходит автобус, который по выходным и праздникам ездил по маршруту от поселка Гнилицы до кладбища "Новостригинское". По словам автозаводцев, это важный и нужный для них автобус, поэтому они попросили вмешаться.

Сейчас по данному маршруту проходят конкурсные процедуры, по итогам которых будет определен перевозчик. Тем не менее, после вмешательства Евгения Люлина удалось добиться того, что на время проведения конкурса будет организован дополнительный маршрут.

Автобус в субботу и в воскресенье будет выезжать в 10.00 от ТЦ "Лента" (ул.Ореховская) до кладбища. С кладбища будет отправляться в 13.00 до ТЦ "Лента". Номера у автобуса нет, проезд бесплатный.

"Когда люди обращаются с наболевшей проблемой, важно оказать реальную помощь, чтобы она была оперативно решена. Тему с транспортным сообщением в Автозаводском районе будем отслеживать и в дальнейшем", - отметил Евгений Люлин.