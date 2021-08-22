Минстрой ищет способы расселения трех домов на ул. Ильинской в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министерство строительства и земельных отношений Нижегородской области ищет способы расселения трех домов на ул. Ильинской в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал губернатор региона Глеб Никитин на своей странице в соцсети Instagram.

Речь идет о домах №115, 115А и 115Б.

"Среди жильцов двора есть пенсионеры и многодетные матери. Расселить нас обещают каждый год на протяжении 15 лет", - написала главе региона нижегородка.

Глеб Никитин заявил, что в этой ситуации не все просто.

"По стандартной схеме расселения мы работать не можем. Закон не позволяет, поскольку это не МКД (прим. многоквартирный дом), а ИЖС (прим. индивидуальное жилищное строительство). Доли муниципальной нет. Вопрос сложный, но мы понимаем суть и этим занимаемся. Министр Сергей Баринов знает ситуацию и держит на личном контроле", - написал он.

Губернатор отметил, что не у всех жителей земля оформлена в собственность, и выразил надежду, что это будет сделано в ближайшее время.