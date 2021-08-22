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Общество

Реконструкция двух дорог в Започаинье будет проведена за два года

17 сентября 2021 13:27  [233] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Реконструкция двух дорог на территории Започаинья в Нижнем Новгороде будет проведена за два года. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации Виталий Ковалев на заседании комиссии Гордумы по транспорту и дорожному хозяйству 17 сентября. 

В ходе заседания первый заместитель директора департамента финансов администрации города Владимир Лакасев доложил о переносе бюджетных средств, запланированных на 2021 года, на следующие года.

Согласно информации, реконструкция автомобильной дороги по ул. Сергиевской на участке от ул. Гоголя до ул. Добролюбова перенесена на 2022-2023 годы. В бюджете на эти цели заложено 36,4 млн рублей и 6,1 млн рублей соответсвенно.

Аналогичная ситуация с реконструкцией дороги по ул. Гоголя на участке от ул. Малой Покровская до дома №7 по ул. Суетинской - 72,7 млн рублей и 12,1 млн рублей.

Виталий Ковалев уточнил, что речь идет о проектировании и строительстве. В текущем году был проведен электронный аукцион по определению подрядчика для выполнения данных работ. Однако, он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

"Было принято решение доработать техническое задание с учетом прокладки всех коммуникаций и вынести эти работы на аукцион в следующем году. Ориентировочно на проектирование и строительство потребуется 2 года", - сказал глава департамента.

Напомним, что масштабный редевелопмент Започаинья планируется в Нижнем Новгороде. О концепции редевелопмента глава региона Глеб Никитин докладывал президенту страны. На этой территории до 2030 года планируется создать IT-квартал и новый кампус IT-факультета Нижегородского государственного университета им. Лобачевского.

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Теги:
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