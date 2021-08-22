Дума Нижнего Новгорода поддержала изменения в городской бюджет на 2 млрд рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода поддержали сентябрьские изменения в городской бюджет. Такое решение было принято в ходе заседания 22 сентября 2021 года.

Доходная и расходная части бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год увеличены на 2 млрд 70 млн 500 тысяч рублей.

Увеличение бюджета произошло за счет собственных доходов (321,8 млн рублей), за счет доходов казенных учреждений от предпринимательской деятельности (600 тысяч рублей) и межбюджетных трансфертов (1,7 млрд рублей).

Данные средства будут направлены в том числе:

- 380,6 млн рублей - на компенсацию убытков МП "Нижегородское метро";

- 73,7 млн рублей – на оплату лизинговых платежей за вагоны метрополитена;

- 45,7 млн рублей – на оплату капитально-восстановительного ремонта вагонов метро;

- 45,6 млн рублей - на содержание дорог;

- 32,8 млн рублей - субсидия МАУ "Парк Швейцария";

- 29,8 млн рублей - на содержание объектов озеленения;

- 25,8 млн рублей - на вывоз мусора из частного сектора;

- 12,8 млн рублей - на оплату электроэнергии на освещение города;

- 10 млн рублей - на приведение вывесок на фасадах домов в соответствие с единым дизайн-кодом;

- 6,9 млн рублей - на приобретение технических средств для запрета парковок в зимний период;

- 6,7 млн рублей составит субсидия МП "Нижегородэлектротранс" на возмещение части затрат;

- 5,7 млн рублей - на обустройство контейнерных площадок;

- 3,6 млн рублей - на покупку и монтаж новогодней иллюминации в парках;

- 2,8 млн рублей - на подготовку стадиона "Труд" к новому ледовому сезону;

- 1,9 млн рублей - на развитие школьного КВН;

- 0,7 млн рублей - на содержание 12 новых воркаут-площадок.

Кроме того, 30 млн рублей направлено на увеличение резервного фонда Нижнего Новгорода.

Также на основании обращений депутатов перераспределены средства резервного фонда в сумме 2,6 млн рублей, которые будут направлены на поддержку социальной сферы города и обустройство общественных пространств.

После корректировки основных параметров доходная часть бюджета города на 2021 год составила 44 млрд 515,3 млн рублей, расходная – 46 млрд 402,2 млн рублей, дефицит – 1 млрд 886,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что деньги бюджетного кредита будут направлены на актуализацию проектной документации на строительство двух станций метро в Нижнем Новгороде. Также 260,8 млн рублей будет направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 24,4 млн рублей - на газоснабжение земельных участков для многодетных семей в районе деревни Сысоевка, 22,9 млн рублей - на проектирование и строительство автомобильной дороги от ЖК "Анкудиновский парк".

Напомним, депутаты Гордумы одобрили увеличение расходов бюджета Нижнего Новгорода на 174,5 млн рублей на заседании в августе.