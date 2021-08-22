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Культура и отдых

"Может быть, я еще выйду на сцену как танцовщик", - Морихиро Ивата

24 сентября 2021 14:10  [118] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Может быть, я еще выйду на сцену как танцовщик", - заявил руководитель балетной труппы Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина Морихиро Ивата на пресс-бранче 23 сентября.

"Я могу выйти танцевать еще, и достойно танцевать. Но я уже не на том уровне, как в молодости. Для меня это больно. Очень многие говорят – уйти со сцены тяжело. Для меня это легче, чем я выхожу и не достигаю своего пика. Я знаю, как я мог делать", - сказал он

По словам Морихиро Ивата, он получает большое удовольствие от работы с молодыми артистами.

"Я объясняю им, что делать, о чем идет речь, каждый нюанс, технические моменты. И когда они все делают, я получаю огромное удовольствие. Сейчас их время. Моя работа – организовать, чтобы они полностью раскрылись", - сказал заместитель художественного руководителя по балету нижегородского театра.

В ответ на это заявление художественный руководитель театра Александр Топлов заявил, что Морихиро Ивата слишком критичен к себе.

"Морихиро сан в прекрасной форме. Балет после 40 лет, как правило, уже не танцуют. То, что он выходит в своем возрасте (прим. артисту 50 лет) танцевать, вызывает уважение. Когда педагог реально выходит и показывает уровень, ты на него смотришь как на живую легенду. В искусстве, мне думается, очень важно не сдаваться. И Морихиро не сдается. Как он сейчас выходит – урок нашим исполнителям", - заявил он.

Напомним, в апреле сообщалось, что выход на сцену Морихиро Ивата как танцовщика на юбилейном вечере балета может стать последним.

Ранее сообщалось, что фестиваль балета Морихиро Ивата может стать ежегодным.

СПРАВКА:

Морихиро Ивата – балетмейстер, хореограф, солист балета. С августа 2019 года – заместитель художественного руководителя по балету в Нижегородском государственном академическом театре оперы и балета имени А.С. Пушкина. На нижегородской сцене он поставил балет "Корсар", музыкально-хореографическую фантазию "Шопениана, или японские этюды", возродил формат "Вечер балета". 

В начале карьеры Морихиро стал первым иностранным солистом Большого театра. До работы в Нижнем Новгороде, с 2021 года, Морихиро Ивата был художественным директором балетной труппы Бурятского театра оперы и балета.

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