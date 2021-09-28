Подсветка на нижегородской телебашне включится 29 сентября и 1 октября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подсветка на нижегородской телебашне включится 29 сентября и 1 октября. Об этом сообщает Нижегородский филиал РТРС.

Согласно информации, подсветка будет приурочена двум телевизионным праздникам - 29 сентября Нижегородский радиотелецентр отмечает свое 64-летие, а 1 октября отечественному телевидению исполняется 90 лет.

По словам директора Нижегородского филиала РТРС Михаила Небольсина, в честь телевизионных праздников на высотной доминанте Нижнего Новгорода включится архитектурно-художественная подсветка. Световое панно телебашни украсят узнаваемые графические изображения телевизионной тематики и текстовые поздравления.

СПРАВКА:

Днем рождения отечественного телевидения считается 1 октября 1931 года, когда начались первые опытные регулярные передачи движущихся изображений по радио.

В 1950-х годах телевидение активно распространялось по всей стране. Мощный типовой телецентр в Нижнем Новгороде (тогда – Горьком) начал работу 29 сентября 1957 года. На экранах телевизоров появилась диктор Зинаида Ермолова, которая объявила: "Дорогие телезрители! Начинаем пробную передачу из типового телевизионного центра. Смотрите фильм "Деньги".

В 2010-е годы телевидение России стало всеохватным и цифровым, качество телевизионной "картинки" вышло на новый уровень. РТРС, объединившая республиканские, краевые и областные радиотелепередающие центры всей страны, создала крупнейшую в мире цифровую телесеть из 5 040 передающих станций, 43 из которых находятся в Нижегородской области. Сеть дает возможность более 98% жителей региона принимать 20 цифровых телеканалов в отличном качестве без платы за просмотр.