Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Паводок-2026: в Нижегородской области в зоне риска 70 населенных пунктов

Паводок-2026: в Нижегородской области в зоне риска 70 населенных пунктов

Фото: Александр Воложанин

Зимний период 2025-2026 годов в Нижегородской области проходит с заметными отклонениями паводкообразующих параметров от климатической нормы. Об этом сообщили представители регионального управления МЧС.

На большинстве водных объектов сохраняется ледостав, местами — с полыньями. На отдельных участках лед потемнел, наблюдаются промоины, закраины и вода на поверхности. При этом на реках фиксируется постепенный рост уровней воды, однако интенсивность подъёмов остаётся невысокой, а показатели держатся около или ниже средних многолетних значений для марта.

По словам начальника управления гражданской обороны и защиты населения Акима Куприяшкина, в период весеннего половодья 2026 года в зоне возможного подтопления могут оказаться 70 населенных пунктов в 29 муниципалитетах региона.

Куприяшкин отметил, что риск затоплений возрастает в случае аварий на гидротехнических сооружениях при обильных осадках.

"На территории Нижегородской области расположено 561 гидротехническое сооружение, из которых 46 бесхозяйных. Бесхозяйные гидротехнические сооружения создают риск возникновения техногенного паводка", — подчеркнул представитель МЧС.

Согласно многолетним наблюдениям, в разные годы в период половодья в регионе подтоплению подвергались: 141 населённый пункт (4977 домов и 4802 придомовые территории); 1186 гектаров сельхозугодий; 16 объектов экономики; 22 социально значимых объекта; 29 объектов жизнеобеспечения; 39 участков автомобильных дорог общей протяжённостью 26,058 км;
31 мост, включая 30 автомобильных и один пешеходный.

Из-за затопления дорог и мостов нарушается транспортное сообщение с 15 населенными пунктами и ограничивается — еще с четырьмя.

Напомним, на днях глава региона Глеб Никитин провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Особое внимание участники уделили вопросам прохождения весеннего половодья.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Паводок Половодье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных