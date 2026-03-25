Паводок-2026: в Нижегородской области в зоне риска 70 населенных пунктов

Зимний период 2025-2026 годов в Нижегородской области проходит с заметными отклонениями паводкообразующих параметров от климатической нормы. Об этом сообщили представители регионального управления МЧС.
На большинстве водных объектов сохраняется ледостав, местами — с полыньями. На отдельных участках лед потемнел, наблюдаются промоины, закраины и вода на поверхности. При этом на реках фиксируется постепенный рост уровней воды, однако интенсивность подъёмов остаётся невысокой, а показатели держатся около или ниже средних многолетних значений для марта.
По словам начальника управления гражданской обороны и защиты населения Акима Куприяшкина, в период весеннего половодья 2026 года в зоне возможного подтопления могут оказаться 70 населенных пунктов в 29 муниципалитетах региона.
Куприяшкин отметил, что риск затоплений возрастает в случае аварий на гидротехнических сооружениях при обильных осадках.
"На территории Нижегородской области расположено 561 гидротехническое сооружение, из которых 46 бесхозяйных. Бесхозяйные гидротехнические сооружения создают риск возникновения техногенного паводка", — подчеркнул представитель МЧС.
Согласно многолетним наблюдениям, в разные годы в период половодья в регионе подтоплению подвергались: 141 населённый пункт (4977 домов и 4802 придомовые территории); 1186 гектаров сельхозугодий; 16 объектов экономики; 22 социально значимых объекта; 29 объектов жизнеобеспечения; 39 участков автомобильных дорог общей протяжённостью 26,058 км;
31 мост, включая 30 автомобильных и один пешеходный.
Из-за затопления дорог и мостов нарушается транспортное сообщение с 15 населенными пунктами и ограничивается — еще с четырьмя.
Напомним, на днях глава региона Глеб Никитин провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Особое внимание участники уделили вопросам прохождения весеннего половодья.
