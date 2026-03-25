Квартира раздора: должны ли родители обеспечивать взрослых детей жильем

Член Нижегородского отделения Ассоциации юристов России Марина Шакирова объяснила, может ли ребенок после достижения совершеннолетия потребовать долю в квартире, купленной родителями в браке без привлечения кредита, и обязаны ли родители обеспечивать его жильем.

В комментарии НИА "Нижний Новгород" юрист отметила, что такой обязанности у родителей нет. Если при покупке квартиры не использовались средства материнского капитала, ребенок не получает право на долю ни в 16, ни в 18 лет.

После совершеннолетия он может продолжать проживать с родителями, но только с их согласия и при условии, что остается членом семьи и ведет с ними совместное хозяйство. Закон не обязывает родителей предоставлять взрослым детям отдельное жилье, даже если на практике многие стараются помочь с покупкой квартиры или выделением доли.

При этом пожилые родители вправе потребовать материальной поддержки от своих детей.

По словам Шакировой, обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов могут не только пожилые родители, но и лица предпенсионного возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Однако необходимо доказать нуждаемость, например, если доходов не хватает на жизнь из-за небольшой пенсии и значительных расходов на лекарства.

Суд также учитывает материальное положение детей. В иске могут отказать, если ребенок является инвалидом с детства, обучается очно и не имеет дохода либо находится в отпуске по уходу за ребенком.

Кроме того, оценивается имущественное положение родителей. При наличии сбережений, недвижимости или иного имущества, которое можно реализовать, во взыскании алиментов могут отказать.

Шакирова добавила, что такие дела встречаются в судебной практике, однако чаще всего назначаются небольшие суммы – 1000, 2000 или 3000 рублей в месяц с каждого ребенка, либо суд отказывает в удовлетворении иска. Алименты в пользу родителей устанавливаются только в твердой денежной сумме. По словам юриста, к подобным мерам обычно прибегают, когда семейные отношения фактически уже утрачены.

