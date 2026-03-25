Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Квартира раздора: должны ли родители обеспечивать взрослых детей жильем
25 марта 2026 07:17
Эксклюзив
Выплаты после 18 лет: что положено детям погибших на СВО нижегородцев
24 марта 2026 17:36
Люлин: "Всех, кто хочет увидеть "Маленький Париж", приглашаем в Нижегородскую область"
24 марта 2026 17:33
Нижегородские компании приглашаются к участию в Дне поставщика
24 марта 2026 15:36
В Нижегородской области стартовал новый просветительский проект, посвященный финансовой грамотности
24 марта 2026 13:25
Предельный размер переплаты по микрозаймам снизят в России с 1 апреля
24 марта 2026 11:19
Сбер профинансирует реконструкцию объекта культурного наследия Нижнего Новгорода
23 марта 2026 18:14
Эксклюзив
Таксисты просят не вводить единый цвет такси в Нижегородской области
23 марта 2026 17:38
Суд в Нижнем Новгороде рассмотрит иск о банкротстве Аржанова
23 марта 2026 16:13
На 36% увеличится выработка у сетевой компании благодаря производительности труда
Экономика

25 марта 2026 08:30
Член Нижегородского отделения Ассоциации юристов России Марина Шакирова объяснила, может ли ребенок после достижения совершеннолетия потребовать долю в квартире, купленной родителями в браке без привлечения кредита, и обязаны ли родители обеспечивать его жильем.

В комментарии НИА "Нижний Новгород" юрист отметила, что такой обязанности у родителей нет. Если при покупке квартиры не использовались средства материнского капитала, ребенок не получает право на долю ни в 16, ни в 18 лет.

После совершеннолетия он может продолжать проживать с родителями, но только с их согласия и при условии, что остается членом семьи и ведет с ними совместное хозяйство. Закон не обязывает родителей предоставлять взрослым детям отдельное жилье, даже если на практике многие стараются помочь с покупкой квартиры или выделением доли.

При этом пожилые родители вправе потребовать материальной поддержки от своих детей.

По словам Шакировой, обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов могут не только пожилые родители, но и лица предпенсионного возраста – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Однако необходимо доказать нуждаемость, например, если доходов не хватает на жизнь из-за небольшой пенсии и значительных расходов на лекарства.

Суд также учитывает материальное положение детей. В иске могут отказать, если ребенок является инвалидом с детства, обучается очно и не имеет дохода либо находится в отпуске по уходу за ребенком.

Кроме того, оценивается имущественное положение родителей. При наличии сбережений, недвижимости или иного имущества, которое можно реализовать, во взыскании алиментов могут отказать.

Шакирова добавила, что такие дела встречаются в судебной практике, однако чаще всего назначаются небольшие суммы – 1000, 2000 или 3000 рублей в месяц с каждого ребенка, либо суд отказывает в удовлетворении иска. Алименты в пользу родителей устанавливаются только в твердой денежной сумме. По словам юриста, к подобным мерам обычно прибегают, когда семейные отношения фактически уже утрачены.

Ранее нижегородцам объяснили, какие выплаты положены семье погибшего участника СВО.

Новости по теме
23 марта 2026 14:20
Как действовать, если в купленной квартире остались прописанные: советы юриста
16 марта 2026 09:47
Новые правила расчета алиментов ввели в Нижегородской области
12 марта 2026 07:48
Около 830 домов планируют расселить до 2031 года в Нижегородской области
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
