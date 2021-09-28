Бесплатные экскурсии "Наследие Харитонова. История архитектуры 90-х за 8000 шагов" пройдут в выходные Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде с 8 по 10 октября пройдут экскурсии "Наследие Харитонова. История архитектуры 90-х за 8000 шагов", которые проведут нижегородские архитекторы и приглашенные эксперты. Они расскажут о нижегородской архитектурной школе 1990-х годов.

Так, 8 октября участники экскурсии смогут узнать о биографии великих архитекторов Нижнего вместе с экскурсоводом Анной Выборновой.

9 октября в ходе нескольких экскурсий Станислав Горшунов расскажет, как создавались центр культуры "Рекорд" и филармония, а также проведет экскурсию по своей архитектурной мастерской "ГОРА". Также в этот день можно будет посетить архитектурную студию Dutch Кирилла Пернаткина. А архитектурный критик Марина Игнатушко познакомит с нижегородской архитектурной школе, прогуливаясь по главной пешеходной улице города — Большой Покровской.

10 октября пройдёт ещё шесть экскурсий. К примеру, Александр Дехтяр расскажет о "харитоновском квартале", Игорь Широков – об архитектуре 1990-х, а Егор Рыбин – о спроектированных им бизнес-центре Corner Place и гостинице Sheraton.

Стоит отметить, что некоторые экскурсии 9 и 10 октября будут дублироваться.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

Посмотреть подробное расписание и зарегистрироваться на экскурсии можно по ссылке.