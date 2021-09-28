Четыре человека, в том числе двое детей госпитализированы после ДТП в Кстовском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Четыре человека, в том числе двое детей госпитализированы после ДТП в Кстовском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, ДТП произошло 8 октября в 05:40 на 476 км трассы Москва – Уфа в Кстовском районе.

39-летний водитель иномарки Chevrolet не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком МАН.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры иномарки: 39-летний мужчина и 38-летняя женщина. Они были доставлены в больницу с множественными травмами.

Двухлетняя девочка и еще один ребенок - 10-летняя девочка были также госпитализированы.