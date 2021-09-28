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Пять автомобилей столкнулись под Дзержинском 15 октября 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла около 12:15 на 386 км автодороги "Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань" (около поворота на Дзержинск).
По предварительной информации, пострадали два человека.
Сотрудники ГИБДД сейчас уточняют обстоятельства произошедшего.
Как рассказали в ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород", движение на данном участке затруднено. По состоянию на 14:00 проезд организован по обочине.
Добавим, что в соцсетях сообщается о столкновении двух большегрузов, двух газелей и легкового автомобиля.
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