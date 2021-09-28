Пять автомобилей столкнулись под Дзержинском Происшествия

Фото: из группы в соцсети ВКонтакте, Подслушано Дзержинск

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пять автомобилей столкнулись под Дзержинском 15 октября 2021 года. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла около 12:15 на 386 км автодороги "Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань" (около поворота на Дзержинск).

По предварительной информации, пострадали два человека.

Сотрудники ГИБДД сейчас уточняют обстоятельства произошедшего.

Как рассказали в ФКУ "Упрдор Москва – Нижний Новгород", движение на данном участке затруднено. По состоянию на 14:00 проезд организован по обочине.

Добавим, что в соцсетях сообщается о столкновении двух большегрузов, двух газелей и легкового автомобиля.