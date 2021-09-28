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Общество

Ещё 711 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Нижегородской области

17 октября 2021 12:45  [133] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области уже третью неделю растёт количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки выявлен новый антирекорд - 711 случаев инфицирования COVID-19. Данные на 17 октября опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне, 16 октября, было зарегистрировано 706 заболевших новой коронавирусной инфекцией. При этом, всего неделю назад число инфицированных за сутки составляло 640 человек, а на начало октября количество заболевших было около 570.

Всего, по оперативным данным, на 17 октября в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 180 522 ​человек.

При этом, на сегодняшний день от коронавируса вылечились 163 299 нижегородцев, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 532 человека.

Ежедневная статистика летальных исходов при заболевании коронавирусом немного сократилось и на 17 октября пополнилась 27 случаями. Таким образом, число жертв коронавирусной инфекции в регионе выросло до 7 168.

В ходе масштабной вакцинации в Нижегородской области привито уже около 1,1 млн нижегородцев.

Напомним, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвёртой волны COVID-19 в Нижегородской области. Глава Минздрава заявил, что четвёртая волна коронавируса будет тяжелее третьей.

Так, меры по борьбе с коронавирусом усилены во всех муниципалитетах Нижегородской области. Пожилых нижегородцев призвали соблюдать режим самоизоляции. А нижегородские вузы уже переходят на дистанционное обучение или работают в смешанном формате.

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Теги:
Здравоохранение Коронавирус Медицина и здоровье
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