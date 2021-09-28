Более 700 человек заболели коронавирусом в Нижегородской области за последние сутки Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще 706 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 16 октября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было выявлено 695 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 179 811 человек.

При этом 162 767 нижегородцев выздоровели, в том числе 512 человек - за последние сутки.

24 cлучая завершились летальным исходом. Таким образом, число жертв коронавируса увеличилось до 7 141 человек.

Согласно информации на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции - 1.05. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 13%.

Напомним, что с 6 октября в регионе действуют изменения в указ - работа общепита в ночное время разрешена только на вынос. Школьники старших классов могут быть переведены на дистанционное обучение по решению каждого города отдельно, студентов также рекомендуется перевести на "дистант".

Кроме этого, не менее 30% сотрудников предприятий должны работать на "удалёнке" . В первую очередь это относится к сотрудникам без прививки.

Массовые мероприятия в регионе, с 6 октября, а также работа фитнес-клубов, кинотеатров и музеев разрешены только по пропуску - "Мультипассу".

Пожилых нижегородцев также призвали соблюдать режим самоизоляции.