Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Новости партнеров

Easy China Business - успешный бизнес с Китаем

19 октября 2021 08:42  [75]

Китай – привлекательная страна для ведения бизнеса. Это фабрика мира, в которой производится большое количество самых разнообразных товаров. Если вы хотели бы найти надежного поставщика продукции из Китая, тогда вам может помочь компания Easy China Business https://ru.ecb.bz/services/poisk-tovara-proizvoditelya-v-kitae.

В этой компании смогут найти для вас нужный товар и поставщика продукции. Вам будет легче построить свой бизнес и начать получать хорошую прибыль.

Почему стоит обратиться к нам

Начиная бизнес с Китаем, вы рискуете нарваться на недобросовестного поставщика. Это может привести к браку, пересортице, невыполнению заказа и недопониманию. Чтобы всего этого избежать, и создана наша компания.

Мы не только сможем подобрать необходимый товар и поставщика, но и проведем переговоры, сможем сделать проверку качества товара, проконтролируем доставку продукции в вашу страну. Товар будет представлен по самой выгодной цене без рисков.

В чем заключается наша услуга поиска? Она проходит в несколько этапов.

  • Сначала мы делаем предварительный поиск;
  • затем находим подходящие варианты, делаем заказ образцов;
  • обязательно узнаем, насколько надежен поставщик;
  • в конце еще раз проверяем качество, но уже оптовой партии.

На нашем сайте ru.ecb.bz вы можете найти подробные расценки на наши услуги. Поиск займет от 1 до 5 дней. Можем найти для вас косметику, бижутерию, ткани, одежду, оборудование, запчасти и многое другое.

Наши преимущества

Мы гарантируем качество товара. Если груз застрахован, то в случае его брака, потери, воровства, мы вернем вам средства.

Наши специалисты внимательно следят за качеством продукции и товаров. Также они проводят мониторинг китайских производителей. Если вы покупаете товар, то вся партия проходит проверку на качество. Бракованные товары мы возвращаем производителю.

Вы можете быть уверены в надежности производителей, которых мы вам порекомендуем, а также в качестве товаров.

Как найти нужный товар в Китае

Найти нужного поставщика товара в Китае удаленно очень сложно. Особенную сложность вызывает проверка производителя на благонадежность. Сделать это удаленно, практически, невозможно.

Часто необходимо самому лететь в Китай, тратить на это время и финансовые ресурсы. Воспользоваться придется не только самолетом, но и гостиницей, услугами переводчика. В общем, это получается очень затратно.

Вам не придется ехать в Китай, если вы обратитесь в нашу компанию Easy China Business. Мы можем найти нужный товар быстро и без рисков, а вы сможете сосредоточиться на продвижении продукции у вас в стране.

Наши специалисты знают китайский язык, так что смогут вести переговоры. Мы имеем большой опыт в заключении сделок с китайскими производителями.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph