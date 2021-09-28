Easy China Business - успешный бизнес с Китаем

Китай – привлекательная страна для ведения бизнеса. Это фабрика мира, в которой производится большое количество самых разнообразных товаров. Если вы хотели бы найти надежного поставщика продукции из Китая, тогда вам может помочь компания Easy China Business https://ru.ecb.bz/services/poisk-tovara-proizvoditelya-v-kitae.

В этой компании смогут найти для вас нужный товар и поставщика продукции. Вам будет легче построить свой бизнес и начать получать хорошую прибыль.

Почему стоит обратиться к нам

Начиная бизнес с Китаем, вы рискуете нарваться на недобросовестного поставщика. Это может привести к браку, пересортице, невыполнению заказа и недопониманию. Чтобы всего этого избежать, и создана наша компания.

Мы не только сможем подобрать необходимый товар и поставщика, но и проведем переговоры, сможем сделать проверку качества товара, проконтролируем доставку продукции в вашу страну. Товар будет представлен по самой выгодной цене без рисков.

В чем заключается наша услуга поиска? Она проходит в несколько этапов.

Сначала мы делаем предварительный поиск;

затем находим подходящие варианты, делаем заказ образцов;

обязательно узнаем, насколько надежен поставщик;

в конце еще раз проверяем качество, но уже оптовой партии.

На нашем сайте ru.ecb.bz вы можете найти подробные расценки на наши услуги. Поиск займет от 1 до 5 дней. Можем найти для вас косметику, бижутерию, ткани, одежду, оборудование, запчасти и многое другое.

Наши преимущества

Мы гарантируем качество товара. Если груз застрахован, то в случае его брака, потери, воровства, мы вернем вам средства.

Наши специалисты внимательно следят за качеством продукции и товаров. Также они проводят мониторинг китайских производителей. Если вы покупаете товар, то вся партия проходит проверку на качество. Бракованные товары мы возвращаем производителю.

Вы можете быть уверены в надежности производителей, которых мы вам порекомендуем, а также в качестве товаров.

Как найти нужный товар в Китае

Найти нужного поставщика товара в Китае удаленно очень сложно. Особенную сложность вызывает проверка производителя на благонадежность. Сделать это удаленно, практически, невозможно.

Часто необходимо самому лететь в Китай, тратить на это время и финансовые ресурсы. Воспользоваться придется не только самолетом, но и гостиницей, услугами переводчика. В общем, это получается очень затратно.

Вам не придется ехать в Китай, если вы обратитесь в нашу компанию Easy China Business. Мы можем найти нужный товар быстро и без рисков, а вы сможете сосредоточиться на продвижении продукции у вас в стране.

Наши специалисты знают китайский язык, так что смогут вести переговоры. Мы имеем большой опыт в заключении сделок с китайскими производителями.

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