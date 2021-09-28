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Более 27% жителей Нижегородской области вакцинировались от гриппа

20 октября 2021 13:30  [54] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

За прошедшую неделю с 11 по 17 октября на территории Нижегородской области были зарегистрированы многочисленные случаи заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями преимущественно COVID-19, риновирусами, респираторно-синцитиальными вирусами. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Кроме того, в регионе зафиксировано пять случаев гриппа А.

Чтобы предотвратить распространение вирусов, Роспотребнадзор приостанавливает работу или рекомендует переход на дистанционный формат в образовательных учреждениях. Так, по данным на 20 октября, в 16% школ и детских садов полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс (по ОРВИ и по коронавирусу).

Также в Нижегородской области продолжается прививочная кампания против гриппа, она проходит параллельно с вакцинацией от COVID-19. Специалисты не рекомендует совмещать эти две прививки и соблюдать интервал не менее 1 месяца между ними, причём сначала лучше вакцинироваться от гриппа.

В Роспотребнадзоре напомнили, что в этом сезоне сменились циркулирующие штаммы гриппа: речь идёт о штаммах группы А Victoria и Cambodia, а также группы B Washington и Phuket. Поскольку вакцина 2020 года не была адаптирована к ним, необходима ежегодная иммунизация актуальными, обновлёнными вакцинами.

Прививка против гриппа входит в Национальный календарь профилактических прививок и является бесплатной для детей, студентов, работников определённых сфер и госслужащих, взрослых старше 60 лет, беременных, призывников, и лиц с хроническими заболеваниями.

В настоящее время в области привито против гриппа более 862 тыс. нижегородцев (27,7% от населения области), в том числе более 174 тыс. детей.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что благодаря вакцинации в последние годы удалось снизить заболеваемость гриппом. Вакцинация от гриппа также позволила снизить и нагрузку на здравоохранение, так как уменьшилось число пациентов с тяжёлыми формами заболевания, нуждающихся в госпитализации.

Напомним, эпидемиологи очень боятся микст-инфекции коронавируса с гриппом, поскольку это две тяжелые респираторные инфекции. Тем не менее, первый случай микст-инфекции с коронавирусом уже был выделен в Нижегородской области: у одного пациента одновременно были диагностированы COVID-19 и риновирусная инфекция.

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Теги:
Грипп ОРВИ Роспотребнадзор
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