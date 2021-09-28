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Общество

Почти 750 человек заболели коронавирусом за сутки в Нижегородской области

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 749 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 22 октября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зарегистрировано 737 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились уже 184 166 человек.

При этом 166 062 нижегородцев выздоровели, в том числе 547 человек были выписаны за последние сутки. Коронавирус в Нижегородской области унес жизни 7 362 человек, 37 - за последние сутки.

Согласно информации на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции - 1.04. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 17%.

Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвёртой волны COVID-19 в Нижегородской области. Глава Минздрава заявил, что четвёртая волна коронавируса будет тяжелее третьей.

Так, меры по борьбе с коронавирусом усилены во всех муниципалитетах Нижегородской области. Пожилых нижегородцев призвали соблюдать режим самоизоляции. А нижегородские вузы уже переходят на дистанционное обучение или работают в смешанном формате.

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Теги:
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