Эксперт-мониторинг событий 15 – 22 октября 2021 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – "VII Всемирный конгресс российских соотечественников".

15 октября в Москве состоялся VII Всемирный конгресс российских соотечественников, в котором приняло участие около 400 человек.



Как отметил эксперт "Минин-центра", доктор философских наук, профессор НИУ РАНХиГС Андрей Дахин, конгресс может иметь большое практическое значение. Нижегородскую область на Конгрессе представляла Ольга Гусева, директор департамента внешних связей правительства области, которая, характеризуя значение события, отметила, что в рамках участники обсуждали актуальные вопросы защиты прав и законных интересов наших соотечественников.

На протяжении последних десяти лет эта тема находится под постоянным вниманием Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, который создан Указом президента РФ 25 мая 2011 года и отмечает десятилетие свой деятельности. Учредителями Фонда являются МИД России и Федеральное агентство Россотрудничество, поэтому вся деятельность Фонда осуществляется при непосредственном участии этих государственных институтов. Новый импульс этому направлению внешней политики России дало то, что с 2020 года поправками к Конституции закреплено, что Россия оказывает поддержку соотечественникам в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности. В этих целях в 17-ти странах мира, в т.ч. дальнего зарубежья (Ирландия, Швеция, Дания, Китай, Иордания) и ближнего (Азербайджан, Латвия, Молдова, Абхазия, Казахстан, Литва, Приднестровская Молдавская республика, Киргизия, Таджикистан, Эстония) Фондом созданы центры правовой помощи соотечественникам, живущим за рубежом.

Этими центрами предпринимаются действенные шаги по повышению правовой грамотности соотечественников, делаются запросы в исполнительные, законодательные, муниципальные органы власти стран их пребывания, осуществляется работа на международных правозащитных площадках. Причины обращений в центры, по словам министра иностранных дел РФ, председателя правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом Сергея Лаврова, – это "нечистоплотные методы" официальных властей разных стран – "попытки дискриминировать наших соотечественников, в т.ч. по языковому и этнокультурному признаку. Например, при попустительстве т.н. либеральных демократий Запада, а также бюрократии Евросоюза продолжается вытеснение русского языка из публичной сферы государств Прибалтики, Украины, Грузии".

Деятельность подвижников-активистов центров правовой помощи соотечественникам в таких странах довольно часто требует определённого мужества, поскольку сталкивается с воинствующими русофобскими действиями их официальных властей.

Например, власти Эстонии заключили под арест общественного правозащитника, "русского омбудсмена" Сергея Середенко, профессионального юриста, работавшего дворником (иные возможности трудоустройства были закрыты), который на протяжении десятка лет успешно защищал права наших соотечественников, написал несколько монографий о дискриминации русских. Ему вменяют в вину эти книги, якобы очерняющие Эстонию, а также в соответствии со статьёй 234 УК Эстонии он обвинён как лицо, действующее по заданию иностранного государства в ущерб интересам безопасности Эстонского государства. Эстонский центра правовой помощи соотечественникам в Эстонии добивается открытости судебного процесса, оказывает С. Середенко юридическую помощь.

Еще один пример: в США (и в ряде других стран мира) действует Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС), координатором которого была Елены Брэнсон, гражданка России. Соотечественников в США очень много. По разным оценкам, от 5 до 10 млн. И конечно, больше всего народу уехало в 1990-е годы. КСОРС в США, - говорит Е. Брэнсон, - "это большая структура, объединяющая множество организаций соотечественников. Она неформальная, поэтому нигде не зарегистрирована. Соответственно, у КСОРС нет счета в банке. То есть мы деньги ни от кого, в том числе от российского государства, не получаем. А работаем на добровольной, волонтерской основе".

Она занимается гуманитарными проектами, продвижением русского языка, русского культурно-исторического наследия. Активисты КСОРС помогают соотечественникам, которые попали в беду, или помогают координировать такие проекты как "Бессмертный полк" и пр.

И вот в сентябре 2020 года к ней в квартиру нагрянули 30 вооружённых агентов ФБР. Обвинение связано со статьями об "агенте иностранного государства": сговор с иностранным государством; иностранный агент и пропаганда, регистрация иностранного пропагандиста; Закон о раскрытии информации об иностранных агентах и расширение регистрации (то есть якобы Е. Брэнсонне раскрыла информацию о том, что она - иностранный агент). Опасаясь преследования Елена покинула США. "После этого, - сказала она, - к десяткам людей, которых я знаю, пришли побеседовать: спрашивали об их отношениях со мной, с КСОРС. После этого многие сказали, что не будут приходить на "Бессмертный полк". Не будут проводить новогодние елки для детей и в целом приходить на мероприятия, которые проводят соотечественники, потому что просто боятся, что их будут преследовать".

Такие примеры позволяют видеть, что работы по защите прав соотечественников в странах, особенно там, где власти поддерживают русофобские настроения, очень много. Среди актуальных задач - проведение международных и межрегиональных мероприятий с участием молодых соотечественников, а также организации площадок по обмену опытом работы молодых соотечественников, проживающих за рубежом, в т.ч. форумы молодых соотечественников.

В этих условиях привычной политики "круглых столов" и "конференций" совершенно недостаточно для поддержки русских правозащитников в постсоветских странах. От официальной Москвы требуется использование более полного арсенала мер влияния на власти бывших союзных республик. Одним из механизмов защиты соотечественников могла бы стать выработка четкой политики репатриации, выраженной в "Законе о репатриации", перехода к практике выдачи "Карты русского". Это помогло бы обеспечить снижение уровня русофобских настроений и вывода соотечественников из статуса заложников развала Советского Союза.

Региональная тема – "II международный HR-саммит в Нижнем Новгороде".

20-22 октября в Нижнем Новгороде проходит II Международный HR-саммит. Центральная его тема обозначена как "Человеческий капитал страны: новая реальность". Организатором саммита является правительство Нижегородской области, а в числе участников – представители кадровых структур правительств и администраций субъектов РФ, а также ведущих корпораций ("Сбербанк" , "РЖД", "Росатом" и т.д.). Кроме того, в качестве спикеров заявлены и известные практики и эксперты в сфере найма.

Эксперт "Минин-центра", кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского Александр Сорокин считает, что, во-первых, центральная его тема отсылает к тому, что кадровая политика как в сфере государственной службы, так и в частных компаниях является структурообразующей при решении тех целей и задач, которые стоят перед организацией. Именно человек является главным ресурсом и капиталом в современных условиях, на каком бы уровне автоматизации и цифровизации не находилось бы наше общество. Пандемия коронавируса только подтверждает этот тезис: в условиях схлопывания рынка труда резко возрастает потребность в профессионалах, а также в дальнейшем обучении и развитии имеющегося персонала.

Во-вторых, Нижний Новгород становится одним из центров HR-отрасли. Примечательно, что правительство региона не только является одним из организаторов саммита, но и развивает собственные программы развития кадров. Самым, пожалуй, масштабным в этом отношении является КУПНО – Корпоративный университет правительства Нижегородской области. Эта структура, созданная изначально как единый центр управления изменениями и трансформации сознания государственных служащих, довольно быстро переросла свою изначальную миссию. На данный момент КУПНО выступает в качестве площадки для развития навыков и компетенций как представителей государственной и муниципальной службы, бизнеса, а также молодых специалистов путем курсов повышения квалификации, вебинаров по актуальным вопросам (от тайм-менеджмента до психической устойчивости служащих), дискуссий, встреч с известными спикерами и т.д.

Помимо КУПНО, Нижний Новгород имеет и целый ряд других аналогичных площадок. В частности, одновременно и агрегатором управленческих инициатив, и кадровым резервом для государственной службы является портал "Команда правительства".

Не менее важны, на наш взгляд, и созданные на базе учреждений дополнительного образования города центры типа "Школа лидеров", которые направлены на формирование и развитие у старшеклассников культуры делового общения, самопрезентации, а также вовлечение их в волонтерскую и общественную деятельность. Проведение подобных HR-форумов является важным не только с имиджевой стороны для региона, но и де-факто демонстрирует особую роль субъекта в формировании и совершенствовании новых подходов и техник в кадровой политике в современных условиях.

Муниципальная тема - "открытие Межвузовского сообщества "Стартап-лаборатория".



Межвузовское сообщество "Стартап-лаборатория" создано в Нижнем Новгороде 16 октября. Его цель состоит в разработке IT-концептов, продуктов и образование стартапов.

По мнению эксперта "Минин – центра", кандидата политических наук, старшего научного сотрудника ННГУ им. Н.И. Лобачевского Александра Петухова, образование данной организации можно рассматривать как ещё один шаг в сторону проводимой политики IT-специализации Нижегородской области в целом и Нижнего Новгорода в частности, со стороны правительства. Практически одновременно было заявлено и о выделении 5 млрд рублей на создание Национального центра физики и математики в Сарове, где во многом также доминирует тема IT и искусственного интеллекта. Таким образом, можно говорить о последовательной политике продвижения и соответствующего позиционирования.

В целом у региона, безусловно, существует потенциал для развития подобных технологий - множество международных IT-компаний давно присутствуют на нижегородском рынке. Направление трендовое, хорошо поддерживается федеральным и региональным правительством, а также создает благоприятный информационный имидж для области. Кроме того, это создает определенный экономический задел (в виде возможного успеха будущих стартапов), а также следует отметить, что IT-бизнес, как правило, является одним из самых выгодных в мире.

Сейчас сложно говорить заранее об эффективности конкретной меры, но именно студенческая среда наиболее эффективная для создания IT-стартапов. Поэтому в перспективе это может стать одним из элементов успеха и драйверов роста для области и Нижнего Новгорода, в частности.

Также всегда существует и некоторая опасность "перекоса", когда в пользу одного направления – могут быть несколько "забыты" другие. В этом плане особенно характерен пример ННГУ, который исторически был очень успешен в определенных областях физики, химии, математики, а в последние лет 5-8 наиболее экстенсивно начал развивать биомедицинское направление, причем в крайние 2-3 года активно включился и в разработку тематики искусственного интеллекта. Вместе с тем, обеспечение равномерного развития (хотя бы относительного), чрезвычайно затруднительно, но для классического ВУЗа обычно стоит задача лидерства, хоть и не по всем, но всегда - сразу по нескольким направлениям. Финансовый перекос в сторону области, пусть и такой важной, перспективной, как искусственный интеллект - может достаточно серьёзно ударить по другим, более "традиционным", но отнюдь не устаревшим направлениям.

Впрочем, возможно, удастся включить в данную работу значительную часть ВУЗа комплексно, ведь ИИ является вполне себе междисциплинарным направлением, но насколько готова так переориентироваться кадровая исследовательская и образовательная структура Нижнего Новгорода пока не ясно.