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Бизнес

Опыт Нижегородской области представлен на всемирном конгрессе "Россия и соотечественники в меняющемся мире"

18 октября 2021 11:12  [49] Бизнес
здание правительства региона

здание правительства региона

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Опыт Нижегородской области представлен на всемирном конгрессе "Россия и соотечественники в меняющемся мире". Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, в мероприятии приняла участие директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева, где представила видеоматериалы об экономическом и инвестиционном потенциале Нижегородской области.

"Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, является важным направлением международной деятельности региона. Являясь носителями русской культуры, ценностей и языка, они выступают своеобразными проводниками гуманитарных связей и отношений с зарубежными странами. В условиях стремительно развивающейся глобализации, как никогда, чувствуется необходимость помочь носителям русской культуры, оказавшимся в разных политических и социально-экономических условиях, сохранить свою самоидентификацию", – сказала руководитель ведомства.

По словам Ольги Гусевой, в рамках конгресса обсуждались актуальные вопросы защиты прав и законных интересов соотечественников, сохранение общей исторической памяти, проблемы русскоязычного образования за рубежом с целью дальнейшего сплочения зарубежной российской общины в условиях новых вызовов.

В этом году конгресс привлек внимание порядка 400 активистов общественных объединений соотечественников и видных представителей российской диаспоры из более 100 стран мира, представителей Федсобрания, органов исполнительной власти, духовенства и российских научно-производственных объединений.

Также 17-19 октября в Москве проходит конференция "Взаимодействие с соотечественниками за рубежом на уровне регионов Российской Федерации". Ольга Гусева выступила с докладом и представила опыт Нижегородской области по привлечению соотечественников зарубежья к реализации международных культурно-образовательных проектов.

Директор департамента отметила, что поддержка соотечественников за рубежом осуществляется системно, на основе плана мероприятий правительства Нижегородской области, утверждаемого каждые три года губернатором региона Глебом Никитиным.

"При этом с каждым годом это взаимодействие становится интенсивнее, а сферы сотрудничества расширяются. Например, в 2018-2020 годах было проведено около 50 мероприятий на территории региона и порядка 40 выездных мероприятий, направленных на продвижение культурно-образовательного потенциала Нижегородской области и взаимодействия с соотечественниками, а план мероприятий на 2021-2023 годы включил в себя уже более 150 мероприятий", – подчеркнула Ольга Гусева.

Приведя примеры ярких и крупных событий, реализованных на территории Нижегородской области и за рубежом, в которых принимали участие соотечественники, директор департамента отметила, что наиболее тесное сотрудничество осуществляется с россиянами, проживающими в странах ближнего зарубежья, прежде всего, в Армении, Белоруссии, Молдове, Таджикистане, Узбекистане.

"В целях продвижения экспорта образования регулярно проводятся образовательные ярмарки с участием вузов региона в странах ближнего и дальнего зарубежья с целью привлечения к обучению в нижегородских вузах русскоговорящих соотечественников", – добавила руководитель ведомства.

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