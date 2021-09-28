Мужчина погиб под колесами грузовика в Дзержинске Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мужчина погиб под колесами грузовика в Дзержинске. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 24 октября в 22:05 на 393 км автодороги Москва – Уфа на территории Дзержинска.

35-летний водитель грузовика MAN сбил пешехода, который переходил дорогу перед близко идущим транспортом, вне зоны видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП от полученных травм 31-летний мужчина скончался.

Всего же за минувшие выходные (23 и 24 октября) в Нижегородской области было зафиксировано 18 ДТП, в которых 22 человека получили разные травмы.