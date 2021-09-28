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Общество

Алексей Алехин: "Всех, у кого есть возможность, прошу влиться в ряды волонтеров, чтобы вместе справиться со сложной ситуацией в регионе"

25 октября 2021 11:37  [1] Общество

"Всех, у кого есть возможность, прошу влиться в ряды волонтеров, чтобы вместе справиться со сложной ситуацией в регионе", - заявил глава исполкома ОНФ Нижегородской области Алексей Алехин.

По его словам, активисты ОНФ и нижегородские волонтеры под эгидой движения #МыВместе продолжают работу по оказанию помощи населению и медикам.

"Основное направление этой деятельности — помощь пожилым людям на дому. Лицам старше 65+ необходимо соблюдать самоизоляцию в связи с очередной волной распространения коронавирусной инфекции. Волонтерам передаются адресные заявки, поступающие в штаб, и бескорыстные помощники по указанным адресам доставляют необходимые продукты питания, лекарства и другие товары первой необходимости", - сказал он.

"Медики по-прежнему находятся на передовой в борьбе с COVID-19. Чтобы поддержать их в непростое время, активисты ОНФ организовали очередную акцию "Маленькие радости для врачей". Присоединиться, как всегда, могут все желающие. Суть акции проста: доставка в больницу испеченных своими руками пирожков, тортов, пирожных и других "домашних" сладостей", - добавил Алексей Алехин.

"Врачи и медсестры, работающие на пределе возможностей, должны чувствовать дружеское плечо и огромную благодарность со стороны земляков. Ну и, конечно, с хорошим настроением любое дело спорится быстрее. Поэтому медработники, которых мы поддерживаем подобными акциями, ежедневно с бодрым настроем исполняют свой благородный служебный долг. Пенсионерам преклонного возраста также важны забота и поддержка. Продукты и лекарства на дом — та помощь, которая жизненно необходима сегодня сотням людей. Призываю всех, у кого есть такая возможность, влиться в наши сплоченные ряды волонтеров, чтобы общими усилиями, вместе справиться со сложной ситуацией в регионе", - отметил Алексей Алехин.

Со всеми вопросами и предложениями необходимо обращаться по телефону: 8 (831) 218-10-82, а также на электронную почту: 52region@onf.ru.

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Теги:
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