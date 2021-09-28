НГИАМЗ открыт для посещения в нерабочие дни Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ) открыт для посещения в установленные в регионе нерабочие дни. Об этом сообщается в группе музея в соцсети ВКонтакте.

В период с 25 октября по 7 ноября работают все музеи НГИАМЗ.

Однако, вход в музеи возможен только при предъявлении QR-кода, подтверждающего наличие сертификата профилактической прививки от COVID-19 или сертификата об иммунизации. Также для посещения можно предъявить "Мультипасс".

Отмечается, что все посетители должны быть в масках и соблюдать безопасную дистанцию 1,5 м.

Кроме того, 26 октября в Историческом парке "Россия – моя история" открывается новая выставка "Оружие и не оружие Великой Отечественной войны".

На выставке представлены образцы советского стрелкового оружия: трехлинейная винтовка Мосина, разработанные на ее основе карабины образца 1938 и 1944 гг., автоматическая винтовка Токарева, пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева. Также - некоторые виды холодного оружия, предметы солдатского снаряжения и бытовые предметы.

Напомним, что в Нижегородской области с 25 октября по 7 ноября установлены нерабочие дни. Такое решение принято в связи с непростой ситуацией по заболеваемости коронавирусом в регионе.

Ранее сообщалось, что работу в нерабочие дни продолжат ГЦСИ "Арсенал" и НГХМ. При этом театры города: театр оперы и балета, драмтеатр, театр "Комедiя", кукольный театр и ТЮЗ приостановят свою работу. Нижегородская филармония также не будет проводить концерты в период нерабочих дней.

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