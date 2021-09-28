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Общество

Собственнику усадьбы Лемехова-Малехонова в Городце выдали предписание отреставрировать ОКН

26 октября 2021 14:55  [55] Общество

Фото: из соцсети Facebook, Андрей Новичков

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Собственнику усадьбы Лемехова-Малехонова в Городце (ул. Горького, 133) выдали предписание отреставрировать ОКН. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

В настоящее время здание усадьбы находится в неудовлетворительном состоянии. Как сообщил на своей странице в соцсети Facebook координатор общественного движения "Архнадзор" Андрей Новичков, в нем после переезда музыкального колледжа орудуют мародеры.

В УГО ОКН по региону рассказали, что факт ненадлежащего содержания усадьбы был установлен в июне 2020 года в ходе плановой выездной проверки. Собственник через суд был оштрафован.

Тогда же ему было выдано предписание с требованием выполнить комплекс необходимых реставрационно-восстановительных работ на фасадах и в интерьерах. Речь идет об укреплении несущих и ограждающих конструкций, восстановлении штукатурного и красочного слоев и декоративных элементов. Работы необходимо выполнить до 31 января 2022 года.

СПРАВКА (из соцсети Facebook):

Усадебный комплекс был построен в 1892 году купцом Афанасием Гурьевичем Лемеховым, который занимался пряничным ремеслом. К дому был пристроен жилой флигель (на первом этаже которого находилась торговая лавка) и производственные корпуса. Усадьба представляет собой образец "академической" эклектики, где интерпретируются формы ренессанса, барокко, классицизма. 

Накануне Первой мировой войны усадьба перешла во владение торговца зерном и хлебом Алексея Дмитриевича Малехонова. При нем на территории появилась старообрядческая печатня книг.

Государственной охране сейчас подлежат: "Главный дом с литым зонтом входа", "Флигель с торговым помещением", "Служебный корпус", "Кирпичные ворота с коваными решетками". В доме полностью сохранено внутреннее убранство.

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Теги:
Городец Объекты культурного наследия Реставрация
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