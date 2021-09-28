Более миллиарда рублей дополнительно выделено Нижегородской области на оказание медицинской помощи Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более миллиарда рублей из федерального бюджета получит регион на оказание медицинской помощи. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства будут направлены на оказание медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием или подозрением на COVID-19.

Глеб Никитин рассказал, что в настоящее время для лечения больных коронавирусом в регионе развёрнуто около 9 500 коек. Более 40% из них обеспечено кислородом.

"Система здравоохранения региона работает в режиме колоссальной нагрузки. Особенно это касается медицинских работников. В борьбе с коронавирусом задействованы более 2 500 врачей, 5 500 медицинских работников среднего звена и более 1 200 младших медицинских работников. Работают в медицинских учреждениях и волонтёры. Мне хочется поблагодарить всех за самоотверженный труд в непростое время. Благодаря слаженной работе удается сохранять достаточно высокий процент свободного коечного фонда", - отметил глава региона.

"Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, система здравоохранения региона работает в полном объеме, оказывается и плановая помощь. Своевременное выделение дополнительных федеральных средств позволяет обеспечить финансовую стабильность медучреждений в условиях пандемии", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко положительно оценил действия Нижегородской области по борьбе с COVID-19. Так, в связи с подъёмом заболеваемости в регионе дни с 25 октября по 7 ноября объявлены нерабочими для недопущения распространения коронавируса.

Напомним, в Нижегородской области по данным на 27 октября выявлено 783 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.