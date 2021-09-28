Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 28 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
27 октября 2021 18:31  [25] Воинский мемориал благоустроили в Арзамасском районе по программе "Вам решать!"
27 октября 2021 18:10  [87] Протокол за деятельность в нерабочие дни будет составлен на владельца нижегородской кальянной
27 октября 2021 17:47  [50528] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 27 октября)
27 октября 2021 17:43  [100] Более миллиарда рублей дополнительно выделено Нижегородской области на оказание медицинской помощи
27 октября 2021 17:09  [99] Лучшим школьным лесничеством стали "Друзья леса" из Арзамаса
27 октября 2021 16:46  [283] Одностороннее движение введут по проезду от пл. Сенной до ул. Новосолдатской в Нижнем Новгороде
27 октября 2021 16:31  [138] Степень износа нижегородского электротранспорта превышает 80%
27 октября 2021 15:51  [203] Глава нижегородского минздрава не исключил пятой волны коронавируса после Нового года
27 октября 2021 14:38  [247] ГИБДД Нижегородской области усилило контроль на трассе М-7
27 октября 2021 14:16  [129] Воротынское коммунальное предприятие оштрафовали за слив сточных вод в реку без очистки
Общество

Более миллиарда рублей дополнительно выделено Нижегородской области на оказание медицинской помощи

27 октября 2021 17:43  [100] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Более миллиарда рублей из федерального бюджета получит регион на оказание медицинской помощи. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Средства будут направлены на оказание медицинской помощи лицам, застрахованным по ОМС, в том числе с заболеванием или подозрением на COVID-19.

Глеб Никитин рассказал, что в настоящее время для лечения больных коронавирусом в регионе развёрнуто около 9 500 коек. Более 40% из них обеспечено кислородом.

"Система здравоохранения региона работает в режиме колоссальной нагрузки. Особенно это касается медицинских работников. В борьбе с коронавирусом задействованы более 2 500 врачей, 5 500 медицинских работников среднего звена и более 1 200 младших медицинских работников. Работают в медицинских учреждениях и волонтёры. Мне хочется поблагодарить всех за самоотверженный труд в непростое время. Благодаря слаженной работе удается сохранять достаточно высокий процент свободного коечного фонда", - отметил глава региона.

"Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, система здравоохранения региона работает в полном объеме, оказывается и плановая помощь. Своевременное выделение дополнительных федеральных средств позволяет обеспечить финансовую стабильность медучреждений в условиях пандемии", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко положительно оценил действия Нижегородской области по борьбе с COVID-19. Так, в связи с подъёмом заболеваемости в регионе дни с 25 октября по 7 ноября объявлены нерабочими для недопущения распространения коронавируса.

Напомним, в Нижегородской области по данным на 27 октября выявлено 783 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Здравоохранение Коронавирус Субсидии
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph