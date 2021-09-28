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Общество

Реставрацию входных групп и ограждения завершили в нижегородском парке "Швейцария"

27 октября 2021 19:04  [121] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В парке "Швейцария" завершилась реставрация входных групп и ограждения. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.

Рабочая группа по сохранению и приспособлению объектов культурного наследия "Общественного совета по благоустройству и развитию парка "Швейцария" провела выездную инспекцию на объекте, поскольку он является ОКН регионального значения "Входы и ограда парка "Швейцария".

Напомним, реставрацией ограды занималась ГК "ЕКС" из Ярославля. Заместитель начальника управления капремонта компании Пётр Седельников рассказал, что протяжённость ограды составила 3200 м, из них 156 м - это входные группы.

"Мы восстановили цоколь ограды и полностью отреставрировали ее металлические составляющие. Также демонтировали пристройки, которые не соответствовали историческому облику - два кафе, пристроенные к крыльям флигелей", - отметил реставратор.

Главный специалист департамента реставрации ГК "ЕКС" Юрий Горбанев также рассказал, что на входных группах был усилен фундамент и восстановлена кирпичная кладка.

"На входах "Мыза", "Администрация района", "Электрон" и "Медицинская" восстановлены элементы декора, заново выполнена штукатурка и приведены в порядок кровли. Все новые элементы воссозданы в своем историческом виде, что, конечно, позволило сохранить аутентичность всей конструкции", - пояснил Юрий Горбанев.

Член рабочей группы, архитектор-реставратор, гендиректор ООО "Научно-исследовательское предприятие "Этнос" Ирина Агафонова заявила, что ворота и ограда парка "Швейцария сделаны на "отлично".

"Со стороны архитектурного надзора здесь всё сделано на очень хорошем уровне. Сейчас всё приведено в максимально приближенный к изначальному вид", - подчеркнула Агафонова.

Руководитель рабочей группы, председатель "Общественного совета по благоустройству и развитию парка "Швейцария" Валерий Камальдинов также добавил, что реставраторами и архитекторами была проведена масштабная работа, которую удалось завершить в срок несмотря на сжатые сроки и сложные погодные условия.

"Мне понравился подход и качество выполненных работ. На сегодняшний день объект готовят к сдаче госкомиссии", - сказал Валерий Камальдинов.

Напомним, что парк сейчас работает в тестовом режиме каждый день с 7:00 до 22:00 со входами на остановках "Медицинская" и "Сурикова". Отметим, что открыта только часть парка от Тобольских казарм до памятника нижегородцам, павшим в Афганистане и Чечне. Вход туда свободный. Остальная территория готовится принимать гостей.

Ранее в Нижнем Новгороде была представлена концепция развития озеленения парка "Швейцария" на 2021-2026 годы.

СПРАВКА:

Группа компаний "ЕКС" основана в 1970 году. Акционерное общество зарегистрировано в Ярославле в 1994 году. ГК "ЕКС" входит в пятёрку крупнейших строительных подрядчиков в Москве. С 2017-го по 2019 год группа компаний реализовала более 100 проектов по комплексному благоустройству территорий в столице, среди них парки "Братеевская пойма", "Дубки", "Строгинская пойма", набережная Москвы-реки в микрорайоне Павшинская пойма, московский парк-усадьба "Михалково", усадьба "Люблино", Терлецкий парк, а также реставрация павильона "Зеленый театр" на ВДНХ и другие.

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Теги:
Благоустройство Парк Швейцария
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