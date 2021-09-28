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Роскосмос украсил ракету хохломской росписью к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на госкорпорацию.
Согласно информации, в начале текущего месяца была завершена сборка "пакета" (первая и вторая ступени) ракеты-носителя "Союз-2.1а".
Планируется, что 28 октября она выведет на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-18".
На ракету нанесли хохломскую роспись в связи с празднованием 800-летия Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что Роскосмос хочет посвятить один из запусков ракет 800-летию Нижнего Новгорода. В течение 2021 года госкорпорация планирует 29 пусков ракет космического назначения. Кроме того, впервые за 45 лет возобновляется исследование Луны.
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