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Бизнес

Роскосмос украсил ракету хохломской росписью к 800-летию Нижнего Новгорода

12 октября 2021 14:50  [209] Бизнес

Фото: сайт госкорпорации

Роскосмос украсил ракету хохломской росписью к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на госкорпорацию.

Согласно информации, в начале текущего месяца была завершена сборка "пакета" (первая и вторая ступени) ракеты-носителя "Союз-2.1а".

Планируется, что 28 октября она выведет на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-18".

На ракету нанесли хохломскую роспись в связи с празднованием 800-летия Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что Роскосмос хочет посвятить один из запусков ракет 800-летию Нижнего Новгорода. В течение 2021 года госкорпорация планирует 29 пусков ракет космического назначения. Кроме того, впервые за 45 лет возобновляется исследование Луны.

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Теги:
800 летие Роскосмос
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