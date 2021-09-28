Арина Садулина: "Информация о переписи ложится в основу государственных программ" Общество

Арина Садулина

"Информация, которую получает государство в ходе переписи населения, ложится в основу государственных программ" - сказала руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Арина Садулина, комментируя свое участие в переписи населения на сайте Госуслуг.

По ее словам, перепись населения - это большое, серьезное, государственное дело.

"Если мы обратим внимание на вопросы, которые задаются в ходе переписи: образование, опыт работы, в какой сфере человек трудится, имеет ли единственный заработок или есть еще и дополнительный, где зарегистрирован и где фактически проживает и так далее, - становится понятно, что основная и очень важная цель - сделать единовременный срез населения. И та информация, которую получает государство в результате переписи, ложится в основу государственных программ, в том числе по созданию дополнительных рабочих мест и по мобильности трудовых ресурсов", - отметила Арина Садулина.

Она подчеркнула, что перепись текущего года, в отличие от всех предыдущих, впервые можно пройти дистанционно - через портал Госуслуги. Причем переписать можно сразу всех членов семьи, с которыми человек ведет общее домохозяйство.

"Лично я потратила на это не более 15 минут. Сегодня сделано все для удобства граждан - можно принять участие в переписи дистанционно, а можно дождаться, как это было раньше, переписчика, или самому прийти в переписной пункт. Главное - понимать, что, приняв участие в переписи, мы помогаем государству в формировании векторов развития нашего с вами будущего", - добавила Арина Садулина.

Напомним, перепись населения стартовала в России 15 октября и продлится до 14 ноября. Поучаствовать в ней можно очно и онлайн — дойти до стационарного участка, дождаться переписчика дома или пройти перепись на портале госуслуг.

СПРАВКА:

Цель переписи – собрать наиболее полные данные об условиях проживания россиян, уровне образования, владения языками, национальности, семейном положении.

Результат переписи используется для формирования социально-экономической политики государства. Например, после Всесоюзной переписи 1926 года, началась разработка планов развития народного хозяйства, пятилеток. В наше время на основе данных переписи формируются программы социальной поддержки, размеры и типы льгот, стратегические планы развития регионов и государства в целом. Так, после переписи 2002 года появилась программа материнского капитала.