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Общество

Одиннадцать важных для развития туризма дорог отремонтировали в Нижегородской области

01 ноября 2021 15:44  [91] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Одиннадцать важных для развития туризма дорог отремонтировали в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, все работы проводились в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

"Качественные дороги - одно из главных условий для стабильного развития туризма. Кроме того, эта работа напрямую связана с повышением интереса к культуре родной страны. Мы видим рост спроса на путешествия по России, и важно, чтобы Нижегородская область становилась все более привлекательной для туристов", - сказал Глеб Никитин.

Так, в Нижнем Новгороде были обновлены два участка, ведущих к Нижегородскому кремлю.

Участок протяженностью более 15 км привели в нормативное состояние на дороге Ардатов - Дивеево. Около 8 км отремонтировали на подъезде к Ардатову от дороги Владимир - Муром - Арзамас: этот путь также часто выбирают паломники. Для развития кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" отремонтировали участки дорог Владимир - Муром - Арзамас, Выездное-Дивеево-Сатис, малой объездной Дивеева и северного обхода Арзамаса.

Кроме этого, в 2021 году обновили участки подъезда к Пикшени и пути через нее в сторону границы с Республикой Мордовия, часть дороги Большая Аря - Ужовка - Большое Болдино - Салганы.

Ранее сообщалось, что северо-восточный обход Дивеева открыт в Нижегородской области. Ежедневно этой дорогой будут пользоваться около 1 700 автомобилистов.

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