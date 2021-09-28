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Общество

Волонтеры акции "Мы вместе" помогают медикам в поликлиниках и больницах Нижегородской области

01 ноября 2021 18:54  [79] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области активизировалась работа волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ. Единый волонтерский штаб объединил все волонтерские организации, а также общественников для помощи жителям региона в ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией.

Координируют работу волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ Общероссийский народный фронт Нижегородской области, Региональный ресурсный центр добровольчества "Нижегородская Служба Добровольцев", НРО ВОД "Волонтеры Победы", Нижегородское региональное отделение партии "Единая Россия".

Добровольцы оказывают помощь пожилым людям, которые соблюдают самоизоляцию, - развозят им продукты и лекарства. Кроме того, помощь волонтеров сейчас особенно актуальна в городских поликлиниках. Обзвон пациентов и сообщение результатов анализов, внесение в базу результатов ПЦР-исследований, прием звонков и обращений, доставка биоматериала до лабораторий, печать талонов, помощь в регистратуре, доставка лекарств – это направления, в которых могут помочь волонтеры.

Ежедневно на помощь сотрудникам медицинских учреждений выходит до 50 добровольцев. "Волонтеры Победы" трудятся в 20 медицинских учреждениях Нижнего Новгорода. Так, 1 ноября они работали в городской поликлинике №31. Еще 25 автоволонтеров осуществляют перевозки на личных автомобилях.

"Сейчас как никогда медицинским работникам требуется помощь. Каждый день волонтеры работают в поликлиниках, проходят инструктаж перед выполнением тех или иных задач. Для нас значимо, что в этот непростой период мы можем оказать поддержку врачам и медицинскому персоналу, немного облегчить нагрузку на них. И мы приглашаем каждого присоединиться к волонтерской помощи", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Волонтеры-медики и студенты ПИМУ также помогают сотрудникам больниц и поликлиник, находятся в "красных зонах" и работают по профильным направлениям. Так, сегодня в рамках работы волонтерского штаба акции #МЫВМЕСТЕ активисты ОНФ и партнёрских организаций работали в пяти поликлиниках и больницах Нижнего Новгорода.

"Сегодня нам звонили люди, находящиеся на самоизоляции, просили купить лекарства, хлеб, молоко. Помогаем! Только за минувшие выходные таких звонков было более 50-ти. Также оказываем помощь медикам в регистратурах поликлиник, доставляем врачей к больным и обратно, отвозим средства индивидуальной защиты и сладости в больницы", - сообщил руководитель Нижегородского штаба #МЫВМЕСТЕ, глава регионального исполкома ОНФ в Нижегородской области Алексей Алехин.

Все волонтеры проходят специальное обучение, имеют бейдж волонтера, обеспечены средствами индивидуальной защиты и обязательно вакцинированы.

Чтобы получить волонтерскую помощь, необходимо позвонить по телефону: 8-800-200-34-11 (круглосуточно) или по номеру 122, доб. 2 (время работы - с 8:00 до 20:00).

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Теги:
Волонтеры Коронавирус
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