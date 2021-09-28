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Число умерших от коронавируса за сутки в Нижегородской области вновь достигло 40.

02 ноября 2021 12:22  [45] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 789 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за последние сутки по данным на 2 ноября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было выявлено 802 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 192 818 человек.

При этом 172 275 жителей Нижегородской области уже переболели, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 377 человек. Общая статистика летальных исходов от коронавируса увеличилась до 7 800 человек, 40 человек скончались за последние сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.02. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 19%.

Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвертой волны COVID-19 в Нижегородской области в сентябре. Давид Мелик-Гусейнов не исключил и пятой волны коронавируса после Нового года, если 80% населения Нижегородской области не пройдет вакцинацию от коронавируса в ближайшие 2-3 недели.

В регионе дни с 25 октября по 7 ноября объявлены нерабочими для недопущения распространения коронавируса. Позднее ректор Приволжского исследовательского медицинского университета пояснил, почему в регионе введен именно двухнедельный период нерабочих дней.

"Две недели – это, действительно, тот период, когда можно понять, человек здоров или болен", - сказал он.

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Теги:
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