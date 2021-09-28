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Общество

Ковчег с частицей мощей князя Александра Невского прибудет в Нижний Новгород 8 ноября

02 ноября 2021 12:15  [55] Общество

Фото: с сайта Нижегородской епархии

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Ковчег с честными мощами святого благоверного великого князя Александра Невского прибудет в Нижний Новгород 8 ноября. Об этом сообщается на сайте нижегородской епархии.

В этот день в городе состоится крестный ход как часть одного из четырех масштабных молитвенных шествий, приуроченных к 800-летию Александра Невского. Оно стартовало 12 июня. С тех пор участники крестного хода посетили более 100 городов и населенных пунктов в России и Беларуси.

Мощи будут находиться в Александро-Невском кафедральном соборе до 11 ноября включительно. Затем святыня будет принесена в Городец, где пробудет с 12 по 14 ноября.

Напомним, 13 мая 2021 года исполнилось 800 лет со дня рождения Александра Невского. В текущем году в Нижегородской области было проведено или планируется проведение около 30 мероприятий, связанных с именем великого князя.

В этом году возле кафедрального собора со стороны улицы Совнаркомовской в Нижнем Новгороде установлен памятник Александру Невскому. Он изображен верхом на коне. Скульптором выступил народный художник России Андрей Ковальчук.

Кроме того, в этом году планируется создание мемориального комплекса национального достояния им. Александра Невского на базе усадьбы купца Корытникова в Городце.

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