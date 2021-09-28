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Экономика

Экспорт Нижегородской области в государства Евразийского экономического союза вырос более чем на 40%

02 ноября 2021 14:11  [1] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Совокупный экспорт Нижегородской области в государства Евразийского экономического союза за 8 месяцев 2021 года вырос более чем на 40%. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, объем поставок региональной продукции в Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию достиг $873 млн.

Доля экспорта в государства ЕАЭС составила 23,1%. Торговыми партнерами региона при экспорте являлись 127 стран.

"Формирование членами ЕАЭС единого рынка товаров и услуг – одно из ключевых стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции. Свой вклад в общее дело вносит и Нижегородская область. Экспорт региона в Армению и Белоруссию вырос за восемь месяцев более чем на 50 процентов, в Казахстан – на 22 процента, в Киргизию – на 8,7 процента. Государства ЕЭАС вошли в топ-25 стран-партнеров по экспорту", – заявил Глеб Никитин.

По словам губернатора Нижегородской области, особое значение по-прежнему имеют поставки нижегородских товаров в Республику Беларусь.

"В январе-августе этого года нижегородский экспорт в Белоруссию превысил отметку в $606 млн, что составило 78,5 процента от общего объема товарооборота со страной. Это отличный показатель, который мы будем стремиться наращивать", – сказал Глеб Никитин.

По словам губернатора Нижегородской области, общий товарооборот со странами ЕАЭС за 8 месяцев 2021 года превысил $1 млрд при положительном торговом сальдо в $690,4 млн.

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Теги:
бизнес Сотрудничество Экспорт
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