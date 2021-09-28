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Общество

Вылет оставшихся двух рейсов в нижегородском аэропорту из-за тумана в Москве запланирован на 3 ноября

03 ноября 2021 08:49  [138] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Вылет оставшихся двух рейсов в нижегородском аэропорту из-за тумана в Москве запланирован на 3 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта им. В. П. Чкалова.

Согласно информации, по состоянию на 08:15 почти все рейсы, совершившие посадку в Нижнем Новгороде вместо Москвы (нижегородский аэропорт является запасным для столицы РФ).

В настоящий момент в аэропорту Нижнего Новгорода ожидают вылета два рейса: из Читы (авиакомпания "S7") и из Тюмени (авиакомпания "Уральские авиалинии"). Все оставшиеся пассажиры рейсов находятся в гостиницах и будут подвезены к подготовленным к вылету бортам.

Напомним, что 2 ноября аэропорт принял 40 рейсов 12 авиакомпаний, следовавших в Москву из других городов России и ближнего зарубежья, 28 из них приземлились в течение одного часа. Всего на приземлившихся бортах находилось более 5 тысяч пассажиров. Одному ребенку стало плохо.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о непростой ситуации, которая сложилась в аэропорту Нижнего Новгорода в связи с возвратными рейсами из столичных аэропортов из-за сильного тумана утром 2 ноября. Также он поручил обеспечить пассажиров горячим питанием.

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Теги:
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