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Названа причина пожара в "Доме чекиста" в Нижнем Новгороде. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, причиной пожара стал поджог.
При этом собственнику здания рекомендовано усилить охрану на объекте.
Напомним, что пожар в ОКН произошел в ночь на 20 октября. В настоящее время УГО ОКН также проводит проверку по факту пожара.
СПРАВКА:
"Дом чекиста" 1932 года постройки – нежилое пятиэтажное здание общей площадью 6 084 кв метров, объект культурного наследия регионального значения. С 1998 года оно находится в неудовлетворительном состоянии. Собственником является ООО "Комплекс-Строй".
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