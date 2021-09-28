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Происшествия

Названа причина пожара в "Доме чекиста" в Нижнем Новгороде

03 ноября 2021 11:20  [1] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород" (архив)

Названа причина пожара в "Доме чекиста" в Нижнем Новгороде. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, причиной пожара стал поджог.

При этом собственнику здания рекомендовано усилить охрану на объекте.

Напомним, что пожар в ОКН произошел в ночь на 20 октября. В настоящее время УГО ОКН также проводит проверку по факту пожара.

СПРАВКА:

"Дом чекиста" 1932 года постройки – нежилое пятиэтажное здание общей площадью 6 084 кв метров, объект культурного наследия регионального значения. С 1998 года оно находится в неудовлетворительном состоянии. Собственником является ООО "Комплекс-Строй".

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Теги:
окн Пожар
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