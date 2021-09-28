Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Еще одна партия б/у трамваев из Москвы поступит в Нижний
Объявлен аукцион на продление нижегородского метро до станции "Сенная"
Систему зашторивания установят в теплицах на Бору до конца года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 ноября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
03 ноября 2021 13:10  [23] Наталья Назарова: "Перепись населения подводит определенную черту под очередным этапом развития нашей страны"
03 ноября 2021 13:02  [35] Движение транспорта приостановят на участке ул. Лоскутова 5 и 6 ноября
03 ноября 2021 12:40  [100] Набережная Федоровского откроется после настройки освещения и устранения недостатков
03 ноября 2021 12:29  [88] Все застрявшие в нижегородском аэропорту из-за непогоды рейсы улетели в Москву
03 ноября 2021 12:22  [89] Еще 807 нижегородцев заболели коронавирусом за сутки
03 ноября 2021 12:06  [120] Тесты для выявления фиктивно вакцинированных планируется применять в Нижегородской области
03 ноября 2021 10:39  [179] Работы по берегоукреплению Черниговской набережной в Нижнем Новгороде начнутся в 2022 году
03 ноября 2021 10:20  [183] Галина Клочкова: "В нерабочие дни я директором школы быть не перестала"
03 ноября 2021 10:04  [159] Депутаты Госдумы от Нижегородской области помогают медучреждениям во время пандемии
03 ноября 2021 08:49  [264] Вылет оставшихся двух рейсов в нижегородском аэропорту из-за тумана в Москве запланирован на 3 ноября
Общество

Еще 807 нижегородцев заболели коронавирусом за сутки

03 ноября 2021 12:22  [89] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 807 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за последние сутки по данным на 3 ноября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было выявлено 789 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 193 625 человек.

При этом 173 030 жителей Нижегородской области уже переболели, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 755 человек. Общая статистика летальных исходов от коронавируса увеличилась до 7 836 человек, 36 человек скончались за последние сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 1.00. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 20%.

Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвертой волны COVID-19 в Нижегородской области в сентябре. Давид Мелик-Гусейнов не исключил и пятой волны коронавируса после Нового года, если 80% населения Нижегородской области не пройдет вакцинацию от коронавируса в ближайшие 2-3 недели.

В регионе дни с 25 октября по 7 ноября объявлены нерабочими для недопущения распространения коронавируса. Позднее ректор Приволжского исследовательского медицинского университета пояснил, почему в регионе введен именно двухнедельный период нерабочих дней.

"Две недели – это, действительно, тот период, когда можно понять, человек здоров или болен", - сказал он.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Коронавирус
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Мы вместе
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph