Парковку запретят на участке улицы Даргомыжского в Нижнем Новгороде Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде с 24 ноября будет введён запрет на стоянку транспортных средств на улице Даргомыжского в районе дома №14. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Как пояснили в ведомстве, запрет вводится для увеличения пропускной способности улицы и обеспечения безопасности участников дорожного движения.

На участке будут установлены дорожные знаки 3.28. Соответственно, там будет разрешено только останавливаться не более чем на 5 минут.

На более длительное время можно припарковать автомобиль либо для посадки или высадки пассажиров, либо для разгрузки или загрузки грузов, добавили в дептрансе.

Напомним, что также с 24 ноября парковку транспорта ограничат на улице Павла Мочалова на подъезде к медицинскому колледжу.

Кроме того, с 19 ноября введут запрет на остановку и стоянку транспортных средств на улице Совнаркомовской напротив дома №21, а с 18 ноября будет запрещено парковаться на участке улицы Никитина в Сормове и на улице Старых Производственников на Автозаводе.