Более 560 студентов медицинского вуза помогают врачам в нижегородских больницах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 560 студентов медицинского вуза помогают врачам в нижегородских больницах. Об этом пишет ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Согласно информации, в настоящее время 564 студента-медика работают волонтерами в более чем 60 медицинских учреждениях региона.

Отмечается, что студенты выполняют ряд несложных, но необходимых задач. Среди них - помощь в регистратурах поликлиник и больниц, разнос лекарств на дом и помощь в работе "горячей линии" министерства здравоохрарения.

При этом некоторые нижегородские студенты в настоящее время помогают врачам во Владимирской области.

Ранее сообщалось, что более 250 литров антиковидной плазмы передано в нижегородские больницы.

Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвертой волны COVID-19 в Нижегородской области в сентябре. Давид Мелик-Гусейнов не исключил и пятой волны коронавируса после Нового года, если 80% населения Нижегородской области не пройдет вакцинацию от коронавируса в ближайшее время.