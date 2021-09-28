Глеб Никитин: "День народного единства является для нас родным праздником" Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 4 ноября возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на площади Народного единства в Нижнем Новгороде.

"День народного единства является для нас родным праздником, и сегодня важно вновь обратиться к подвигу ополчения Минина и Пожарского, вспомнить то непростое время. Основные мероприятия, посвящённые Дню народного единства, в этом году проводятся в онлайн-формате. Это различные флешмобы, видеоэкскурсии, фестивали. Приглашаю всех присоединиться", - отметил Глеб Никитин.

Например, на Дмитриевскую башню Нижегородского кремля с 18.00 до полуночи будут транслироваться сюжеты картины Маковского "Воззвание Минина", фигуры Минина и Пожарского, подвиг ополчения.

"Тогда надо было объединиться для преодоления Смуты. Сейчас общность действий важна для победы над пандемией. Это касается и вакцинации, и соблюдения требований безопасности. Хотелось бы, чтобы в этом году, несмотря ни на погоду, ни на пандемию, праздничное настроение было у всех и дало задел на последующие месяцы. Есть основания, чтобы с оптимизмом смотреть в будущее, в том числе в контексте пандемии. У нас сейчас неплохие показатели. Нерабочие дни, однозначно, дали эффект. Это было правильное решение. Всем тем, кто соблюдает ограничения, всем, кто привился, всем, кто помогает справиться с этой волной пандемии, хочу сказать отдельное спасибо!" - добавил Глеб Никитин.

Губернатор по телефону поздравил с праздником представителей традиционных конфессий – митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, председателя Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз-хазрат Закирова, председателя "Нижегородской еврейской общины" Эдуарда Чапрака, благочинного старообрядческих приходов Нижнего Новгорода и Нижегородской области о. Михаила Шашкова.

Кроме того, свои поздравления глава региона направил и в адрес всех жителей Нижегородской области.