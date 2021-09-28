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Перепись населения на сайте Госуслуг продлена до 14 ноября. Об этом сообщили в Росстате.
Согласно информации, с предложением продлить сроки самостоятельного заполнения анкеты выступили представители Росстата на совещании у первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова. Участники совещания поддержали предложение. Первый вице-премьер отметил, что онлайн-перепись позволит обеспечить максимальную безопасность и удобство для всех жителей страны. Андрей Белоусов поручил Росстату и Минцифры РФ обеспечить возможность заполнения анкеты на портале госуслуг до 14 ноября.
Делать акцент на дистанционных технологиях и поощрять онлайн-перепись сегодня также рекомендует всем странам Статотдел ООН.
Напомним, что в настоящее время в Нижегородской области на портале госуслуг заполнял анкету каждый пятый участник Всероссийской переписи населения. Всего ко 2 ноября переписалось более 61% жителей региона, из которых 359 тысяч человек заполнили анкету самостоятельно на портале госуслуг.
Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Основной задачей переписи является получение информации, позволяющей в комплексе оценить демографические и социально-экономические характеристики населения страны в целом и ее регионов. Данные переписи лягут в основу будущих национальных проектов.
СПРАВКА:
Цель переписи – собрать наиболее полные данные об условиях проживания россиян, уровне образования, владения языками, национальности, семейном положении.
Результат переписи используется для формирования социально-экономической политики государства. Например, после Всесоюзной переписи 1926 года, началась разработка планов развития народного хозяйства, пятилеток. В наше время на основе данных переписи формируются программы социальной поддержки, размеры и типы льгот, стратегические планы развития регионов и государства в целом. Так, после переписи 2002 года появилась программа материнского капитала.
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