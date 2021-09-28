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Более 24 тысяч тюльпанов украсят проспект Гагарина следующей весной

07 ноября 2021 15:01  [23]

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Более 24 тысяч тюльпанов украсят проспект Гагарина следующей весной. Об этом сообщили в администрации Советского района Нижнего Новгорода.

Цветники будут высажены на 240 м2 на участках от остановки "Дворец спорта" до остановки "Гостиница "Ока", а также на территории около остановки "Тобольские казармы". К посадке планируются тюльпаны белого, оранжевого, желтого, розового и сиреневого цветов.

Луковичные растения высаживают в конце осени, поскольку им необходимо перезимовать в земле.

"Это позволяет избежать усыхания луковицы и расцвести растению весной. Благодаря проделанной работе территория района к майским праздникам заиграет новыми яркими красками",- отметил глава районной администрации Сергей Колотов.

Как ранее сообщил глава города Юрий Шалабаев, почти 2 тыс. кв. м. цветников с луковичными растениями разобьют в Нижнем Новгороде. Клумбы и цветники с тюльпанами появятся во всех районах Нижнего Новгорода, в том числе на значимых общественных пространствах – в скверах на пл.Горького, пл.Театральной, пл.Славы, по Ярмарочному проезду, в скверах имени Жукова, А.Григорьева, на площадях Минина и Пожарского, Героев, Киселева и пр.

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