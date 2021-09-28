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Общество

Евгений Люлин: "Охрана правопорядка является одной из основных задач государства"

10 ноября 2021 09:10  [90] Общество
Евгений Люлин

Евгений Люлин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с днем сотрудников и ветеранов органов внутренних дел.

"Охрана правопорядка является одной из основных задач государства. От добросовестной самоотверженной службы и ответственного подхода к делу сотрудников органов внутренних дел во многом зависят экономическая и социальная стабильность в обществе, безопасность, спокойствие и уверенность граждан", - сказал он.

"На протяжении многих веков нижегородская полиция (милиция) гордится высококвалифицированными кадрами. Вас всегда отличали профессионализм, дисциплинированность, самоотдача, выдержка, мужество и патриотизм, ведь борьба с преступностью – дело смелых и решительных людей. И днем, и ночью, не зная выходных и праздников, вы стоите на страже закона, раскрываете уголовные и экономические преступления, пресекаете коррупционные схемы, деяния экстремистской направленности и террористического характера, противодействуете наркотизации населения, защищаете нижегородцев, охраняете их права и поддерживаете порядок в регионе", - добавил Евгений Люлин.

"Выражаю слова благодарности за верность служебному долгу. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, мира, профессионального роста и дальнейших успехов в служении Отечеству", - резюмировал он.

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