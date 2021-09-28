Количество выполненных ПЦР-тестов на коронавирус в Нижнем Новгороде возросло на 300% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Количество выполненных ПЦР-тестов на коронавирус в Нижнем Новгороде возросло на 300%. Об этом сообщили в частной медлаборатории "Инвитро".

Согласно информации, за октябрь число заказов на это исследование выросло на 300% в сравнении с данными сентября. В целом по ПФО спрос на ПЦР-тесты на COVID-19 возрос на 64%.

Кроме этого, наблюдается рост заявок на вызов службы на дом на 139% по всей России. Этому способствовали как внутренние акции компании, так и органический рост спроса на данную услугу, обусловленный общей эпидемиологической обстановкой в стране.

Самыми популярными тестами в октябре стал тест на количественное определение уровня антител класса G (№1659), число заказов на это исследование выросло на 97%. В то же время число заказов на сходный качественный тест для определения наличия антител к SARS-COV-2 (1641) выросло на 124% за аналогичный период.

Напомним, что в Нижегородской области ежедневно фиксируется около 800 заболевших коронавирусом.

Ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвертой волны COVID-19 в Нижегородской области в сентябре. Давид Мелик-Гусейнов не исключил и пятой волны коронавируса после Нового года, если 80% населения Нижегородской области не пройдет вакцинацию от коронавируса в ближайшие недели.