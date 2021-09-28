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Бизнес

Управляемый вклад банка "Открытие" вошел в тройку самых доходных на рынке

09 ноября 2021 13:33  [79] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Управляемый вклад банка "Открытие" вошел в тройку самых доходных на рынке. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, вклад "Свободное управление" банка "Открытие" вошел в топ-3 депозитов с возможностью снятия и пополнения средств с самыми высокими ставками, по версии Frank RG. Доходность по вкладу в рублях составляет 6% годовых (при получении процентов в конце срока). Клиентам со статусом "Премиум" предоставляется надбавка в размере 0,2% годовых. При определении доходности учитывались максимальные номинальные ставки (без капитализации процентов) по вкладам размером 100 тысяч рублей и сроком размещения 1 год.

Аналитики Frank RG изучили рублевые вклады с возможностью снятия и пополнения банков из топ-30 по объему портфеля депозитов для розничных клиентов. Целевые и комплексные депозиты с оформлением страховых или инвестиционных продуктов, а также вклады с ограниченным пополнением исследованием не рассматривались.

Условия в банке "Открытие" по сберегательным продуктам на данный момент одни из самых привлекательных на рынке. Банк предлагает своим клиентам широкую линейку продуктов, которая включает как традиционные депозиты в рублях и иностранной валюте, так и накопительные счета, а также инвестиционные продукты.

Открыть вклад в "Открытии" клиент может как в офисе банка, так и онлайн – в интернет-банке или мобильном приложении.

Frank RG - аналитическая и консалтинговая компания, эксперт конкурентной аналитики банковского рынка. Агентство регулярно анализирует банковские продукты и публикует рейтинги наиболее выгодных из них.

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