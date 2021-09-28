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Нижегородцы могут наблюдать звездопад "Леониды" в ноябре. О звездопаде сообщается на сайте московского планетария.
Метеорный поток активен с 6 до 30 ноября. Согласно информации, своего пика он достигнет в ночь с 17 на 18 ноября.
Ожидается около 15 метеоров в час в зените.
Метеоры Леонид яркие и быстрые, их скорость достигает 71 км/сек.
Однако, условия наблюдения Леонид в этом году неблагоприятные. Наблюдению помещает почти полная Луна.
Как ранее НИА "Нижний Новгород" рассказали в нижегородском планетарии, метеоры – это частицы от разрушающейся родительской кометы. Подавляющая их часть размером не больше песчинки. Они движутся в хвосте кометы, растягиваясь по всей орбите, и сгорают в атмосфере Земли.
Метеорный поток можно увидеть только на темном небе. Лучше всего – за городом, т.к. яркий свет городских огней засвечивает небо.
СПРАВКА:
Леониды — метеорный поток, ежегодно появляющийся в ноябре со стороны созвездия Лев (Leon). Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 55P/Темпеля – Туттля.
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