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Общество

Нижегородцы могут наблюдать звездопад "Леониды" в ноябре

09 ноября 2021 13:45  [97] Общество

Фото: с сайта московского планетария

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы могут наблюдать звездопад "Леониды" в ноябре. О звездопаде сообщается на сайте московского планетария.

Метеорный поток активен с 6 до 30 ноября. Согласно информации, своего пика он достигнет в ночь с 17 на 18 ноября.

Ожидается около 15 метеоров в час в зените. 

Метеоры Леонид яркие и быстрые, их скорость достигает 71 км/сек.

Однако, условия наблюдения Леонид в этом году неблагоприятные. Наблюдению помещает почти полная Луна.

Как ранее НИА "Нижний Новгород" рассказали в нижегородском планетарии, метеоры – это частицы от разрушающейся родительской кометы. Подавляющая их часть размером не больше песчинки. Они движутся в хвосте кометы, растягиваясь по всей орбите, и сгорают в атмосфере Земли.

Метеорный поток можно увидеть только на темном небе. Лучше всего – за городом, т.к. яркий свет городских огней засвечивает небо.

СПРАВКА:

Леониды — метеорный поток, ежегодно появляющийся в ноябре со стороны созвездия Лев (Leon). Он образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 55P/Темпеля – Туттля.

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Теги:
Космос Планетарий
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