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Юрий Шалабаев: расходы на ремонт и оснащение нижегородских школ, детсадов, учреждений культуры в 2022 году увеличатся в разы

09 ноября 2021 16:32  [98] Экономика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Бюджет Нижнего Новгорода на 2022 год, формирование которого в настоящее время практически завершено, предусматривает значительное увеличение расходов на ремонт и оснащение нижегородских школ, детсадов и учреждений культуры. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

По его словам, бюджет-2022 верстается без дефицита. Его объем составляет 44,5 млрд рублей, что на 8 миллиардов или на 20% превышает первоначальный бюджет текущего года.

"Нам удалось добиться роста собственных доходов города, кроме того, благодаря поддержке из областного бюджета, на 20% вырастут межбюджетные трансферты", – отметил мэр.

Он подчеркнул, что городской бюджет сохранит социальную направленность: более половины расходов - 23 млрд рублей – планируется направить на образование, соцполитику, культуру и развитие спорта.

"Благодаря оптимизации расходов, мы нашли возможность выделить средства на мероприятия, которые многие годы были недофинансированы. Так, на проведение текущего ремонта в учреждениях образования будет выделено вдвое больше средств, чем в 2021 году, – 218 млн рублей. В 2,5 раза больше средств будет выделено на покупку оборудования в учреждения образования – около 185 млн рублей. Ремонт запланирован в 20 учреждениях культуры, на это направим почти 32 млн рублей. Еще 50 млн будет направлено на 16 новых воркаутов в разных районах города. Кроме того, на текущий ремонт муниципальных спортивных учреждений будет выделено в 10 раз больше средств, чем в 2021 году", – уточнил Юрий Шалабаев.

Напомним, бюджет Нижнего Новгорода на 2021 год был увеличен почти на 9 млрд рублей по сравнению с первоначальными планами. Параметры бюджета на заседаниях городской Думы ежемесячно корректировались в большую сторону, и за 10 месяцев доходная часть выросла с 36,5 до 45,4 млрд рублей.

"Эти средства направили на поддержку и развитие социальной сферы, финансовое оздоровление предприятий города, обустройство существующих и создание новых общественных пространств, ремонт дорог, повышение туристической привлекательности и комфорта для жителей Нижнего Новгорода", – отметил глава города.

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Теги:
Бюджет Городская дума Юрий Шалабаев
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