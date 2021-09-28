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Общество

Мосты и съезды в Нижнем Новгороде начали посыпать песко-соляной смесью

09 ноября 2021 18:14  [89] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В связи с похолоданием в Нижнем Новгороде песко-соляной смесью начали посыпать мосты и съезды. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

В частности, в ночь на 10 ноября в районах Нижнего Новгорода будет организовано дежурство дорожных рабочих и специальной техники, необходимой для проведения противогололедных мероприятий. Планируется, что работать будут 130 рабочих и более 90 единиц спецтехники.

Как отметил Юрий Шалабаев, дорожные службы заранее составили маршруты обработки песко-соляной смесью улично-дорожной сети города.

"В случае образования гололеда песко-соляной смесью в первую очередь обрабатывают тротуары рядом с социально значимыми объектами и остановочными площадками, а также автомобильные дороги с маршрутами общественного транспорта", - заявил глава Нижнего Новгорода.

По мнению специалистов, в связи с переходом температуры через ноль и высокой влажностью в Нижнем Новгороде высока вероятность образования наледи и гололеда на тротуарах и проезжих частях. В связи с этим дорожные организации приведены в режим повышенной готовности.

"Но не все зависит от дорожников, автомобилисты также могут облегчить ситуацию, например, своевременно позаботившись о смене летней резины на зимнюю или же воспользовавшись общественным транспортом", - сказал Юрий Шалабаев.

Кроме того, организована работа диспетчерской службы при МКУ "ЦДС", через которую будет вестись прием и передача информации о состоянии автомобильных дорог, в том числе от ГИБДД Нижнего Новгорода и жителей города, информирование дорожных организаций и администраций районов города об изменении погодных условий, взаимодействие с управлением административно-технического и муниципального контроля городской администрации и прокуратурой Нижнего Новгорода.

Телефон диспетчерской: 430-40-40, 246-76-60, а также круглосуточный +7 (910) 790 42 46.

Ранее сообщалось, что этой зимой на дороги города без учёта погрузочно-самосвальной техники выйдет 430 единиц специализированной техники. В этом году за счёт покупки 207 коммунальных машин парк был обновлён почти наполовину. Кроме того, на первое время закуплено 57 тыс тонн песко-соляной смеси.

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