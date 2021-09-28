Английский для детей 6 лет

Эффективные занятия английским для детей шестилетнего возраста

Приступить к изучению английского языка с раннего возраста или подождать и отдать это дело на откуп школе? Таким вопросом задаются многие родители. С одной стороны, хочется продлить малышу беззаботное детство и позволить ему вдоволь насладиться играми и развлечениями.

С другой, к сожалению, приходится признавать, что школьное образование, особенно по части иностранных языков, зачастую оставляет желать лучшего. Программа занятий не меняется и не актуализируется в соответствии с современными нормами, школьники до сих пор в основном учат грамматику и делают сотни упражнений на нее, в то время как языковой практике времени уделяется крайне мало. В итоге выпускники могут читать, переводить и писать на английском, но когда дело доходит до общения с носителем, они впадают в ступор.



Желание родителей записать своих детей на языковой курс связано не только с недоверием к общеобразовательной школе. Зачастую они стремятся облегчить своему чаду жизнь в младших классах. На первоклассника сразу сваливается много новой информации по разным предметам, которую нужно успевать переварить, со второго класса, как правило, начинаются уроки по английскому. Если малыш уже будет знать его азы, учиться на начальных порах будет проще.



Как видите, у раннего изучения языков есть свои преимущества, не говоря уже о том, что владение английским может открыть перед современным человеком новые горизонты. Ребенок, занимающийся им с детства, вполне может к концу школы дойти до такого уровня, который позволит получать высшее образование за рубежом, слушать лекции, сдавать экзамены на иностранном языке.

Ни для кого не секрет, что малыши как губки впитывают любую информацию, поэтому пройти языковой курс они вполне смогут. Однако в юном возрасте важно не просто передать новые знания, но и заинтересовать ученика в их получении. Если ребенок будет воспринимать занятия по языку как наказание и мечтать лишь о возвращении домой к приставке, планшету или мультикам, толку от этого не будет. А вот если ученику понравятся уроки английского языка в раннем детстве, скорее всего, он будет с удовольствием посещать их и в более зрелом возрасте, совершенствовать свои знания и добиваться успехов.

Как сделать так, чтобы события развивались по второму сценарию? Выбрать школу с хорошей методикой преподавания английского для детей.

Сегодня мы поговорим о том, как сделать занятия для малышей эффективными, а также разберем особенности программы, предназначенной для шестилетних ребят.

На что обратить внимание при выборе языкового центра для дошколят?

В отличие от взрослых малышам еще сложно заучивать правила и слова. Они не могут запоминать английские буквы и цифры, если не знают их на родном языке. Чтобы процесс пошел, освоение материала должно проходить органично в доступном для них формате, и лучший вариант для них – делать это в ходе игры. Внимание также стоит уделять визуализации и построению ассоциативного ряда. Детям легче выучить слово apple, если они будут видеть яблоко перед глазами или держать его в руках.

Уроки по английскому не должны быть слишком длинными. Малышам сложно сохранять внимание на протяжении часа или двух, как это могут делать взрослые ученики, поэтому занятие стоит делать коротким и в меру насыщенным, а раз в 15-20 минут делать перерыв.

Немаловажный фактор успеха образовательного процесса – это личность преподавателя по языку. Педагог должен не просто хорошо знать материал, но и уметь донести его до самых маленьких слушателей. В идеале стоит выбирать человека, который имеет опыт работы с детьми и знаком с их психологией. Не стоит и говорить о том, что преподавателю подобает быть дружелюбным, приветливым, общительным и непредвзятым. Чтобы добиться успехов в своем деле, педагог также должен стать юным ученикам образцом для подражания.

Все эти аспекты были учтены при разработке программы по английскому языку для детей в Capital School Center. Давайте поговорим о преимуществах обучения в этой школе.

Особенности детской программы в Capital School Center

Методика занятий по английскому языку в «Кэпитал Скул Центр» разрабатывалась с оглядкой на опыт российских и зарубежных коллег, учитывались все достоинства и недостатки предшественников. В итоге была сформирована программа, которая подходит для малышей от 3 лет и вплоть до окончания средней школы. Она подчинена общей креативной идее, имеет визуальный и ассоциативные аспекты. Характерно, что ребенок, который начал обучение в Capital School Center в 3 года, будет заниматься по одной и той же программе практически до совершеннолетия. С возрастом уровень сложности возрастет, но это будет происходить органично, и ученику не придется скакать от одной темы к другой.

Креативная составляющая программы связана с актуальной в современном мире темой путешествий. Малыши отправятся в виртуальные поездки по разным странам и городам, где будут встречаться с персонажами из любимых английских и американских мультфильмов и не только. Они выучат лексику, которая пригодится в реальных поездках с родителями, а также узнают много нового о культуре, быте и традициях США, Европы, Азии и родной России.

Визуальный аспект претворяется в жизнь за счет активного использования современных технологий. Каждая аудитория в «Кэпитал Скул Центр» оборудована инновационными SMART-панелями, на которые можно выводить изображения, видео и другие материалы. Их также используют для выполнения упражнений: на экране появляются картинки, буквы и слова, а малыши могут самостоятельно двигать их руками, задействовав тем самым моторную и тактильную виды памяти.

Всем известно, что у детей прекрасно развито воображение, и им не составит труда представить что угодно. Но зачем делать это, если все можно увидеть своими глазами?

Если педагог рассказывает о парке аттракционов, он покажет ученику его фотографии на SMART-панели, а малыш сможет легко понять, о чем идет речь.

Что до ассоциаций, то ими пользуются в первую очередь, когда малыши начинают изучать алфавит. Чтобы освоить английские буквы было проще, на страницах пособия с ними рядом изображают соответствующие им предметы, например, A – apple, B – bed и так далее.

Все три аспекта вместе гарантируют эффективное и увлекательное изучение английского языка для малышей любого возраста. Дети с 6 или даже 5 лет занимаются по программе, которая помогает им подготовиться к школе.

Уроки для шестилетних учеников

Программа для малышей от 3 до 6 лет состоит из восьми юнитов. Дети отправятся в виртуальное путешествие по Диснейлендам, паркам аттракционов, попасть в которые мечтают многие малыши. Им предстоит узнать необходимую для поездок английскую лексику, причем делать это они будут в игровом формате.

Малыши от 3 до 5 лет «посещают» Диснейленды во Франции, США (в Калифорнии и Флориде) и Японии. Помимо туристической лексики они начинают изучать одежду, части тела, цвета и формы на английском.

Вторая часть этого курса английского языка для детей рассчитана на учеников в возрасте от 6 лет. Ученики «отправляются» в Шанхай, где обсуждают тему «Еда и напитки», затем в Гонконге они говорят о том, чем занимаются в разное время суток. В Великобритании их ждет встреча с мышонком Майком, который пригласит их в гости и покажет свою квартиру, а малыши запомнят названия предметов мебели на английском и предлоги места. В конце обучения ученики окажутся в курортном городе Сочи, посмотрят достопримечательности, научаться ориентироваться в незнакомом городе и рассказывать о своей семье и друзьях.

Многие родители отправляют шестилетнего ребенка заниматься английским языком, чтобы он пришел в школу уже подготовленным и хотя бы первое время не испытывал трудностей на уроках. В этом возрасте малыш уже зачастую знает русские буквы и умеет читать, поэтому сможет освоить и иностранный алфавит. Как мы уже говорили, и этот процесс можно упростить и сделать интересным. Детям предлагают спасать зообуквы, рассказывают об их дружбе и отношениях.

А можно ли заниматься онлайн?

В условиях современного мира дистанционное обучение английскому и любым другим иностранным языкам пользуется огромной популярностью. Такие уроки помогают экономить время на дорогу, не стоять в пробках и не пользоваться общественным транспортом в час-пик. Кроме того, у взрослых не всегда есть возможность возить свое чадо в школу английского языка по несколько раз в неделю.

Наконец, занимаясь английским дистанционно, малыш сможет в любой момент уехать с семьей на дачу или на море, при этом не прекращая обучение.

Если взрослые охотно записываются на онлайн-уроки по языку, то выбирать такой формат для ребенка они не спешат. Почему? Бытует мнение, что детям такая опция не подходит, им тяжело сохранять концентрацию, когда преподаватель находится по другую сторону экрана. Конечно, эта задача не из легких, но Capital School Center с ней справилась.

Дистанционные уроки английского языка практически ничем не отличаются от стандартных. Дети занимаются по той же программе, виртуально путешествуют по миру и открывают для себя новые страны, вот только на SMART-панели они двигают картинки и буквы при помощи тачпада или компьютерной мышки.

Занимаясь английским онлайн, ребенок сможет добиться не меньшего успеха, чем если бы он посещал уроки в стенах школы, поэтому не списывайте дистанционный формат изучения языка со счетов.

Образовательная программа для учеников школьного возраста

Как правило, со второго класса школы начинаются уроки по английскому, и в этот момент у родителей появляется соблазн отказаться от дополнительного изучения языка, чтобы сэкономить деньги и время. Однако это не совсем правильный подход.

Как мы уже говорили, школьная программа в отношении иностранного языка зачастую оставляет желать лучшего. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был в состоянии не только повторить любое грамматическое правило даже посреди ночи, но и мог свободно говорить, читать и писать на английском, имеет смысл не прекращать посещение языкового центра.

До восьмого класса он будет посещать поддерживающий курс, который вкупе со школьными уроками поможет ему преуспеть в изучении английского языка.

Ученики посетят Африку, Австралию, Азию, Европу, США, узнают о культурных особенностях этих стран.

Занятия по английскому в «Кэпитал Скул Центр», ко всему прочему, помогут детям расширить кругозор и по-новому открыть для себя мир.

Учащиеся старших классов обсуждают на уроках возможности заработка за рубежом, экологические проблемы, социальные сети и не только.

В девятом классе ученикам предстоит сдавать первый серьезный экзамен в их жизни – ОГЭ. Подготовиться к тестированию по английскому в таком формате непросто, поэтому лучше найти подходящего педагога.

Это касается, конечно, и ЕГЭ, успешная сдача которого может определить дальнейшую судьбу выпускника.

Заниматься английским – всегда прекрасная идея, неважно, сколько вам лет, однако легче всего освоить его детям, поэтому не откладывайте обучение в долгий ящик и запишите свое чадо на курсы уже сегодня!

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