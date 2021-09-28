Артем Кавинов: "Сотрудники нижегородской полиции - это всегда профессионализм и верность долгу" Общество

Артем Кавинов Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Сотрудники нижегородской полиции - это всегда профессионализм и верность долгу", - сказал депутат Госдумы Артем Кавинов, поздравляя сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.

"Сотрудники нижегородской полиции - это всегда профессионализм и верность долгу, отвага и честь. Ваше братство честно хранит традиции ветеранов ОВД, участников боевых действий, настоящих героев, которые достойно выполняли свой служебный долг. На вашем счету – обеспечение безопасности и спокойствия наших жителей, служба в "горячих точках" и борьба с терроризмом", - сказал парламентарий.

"Спасибо вам за вашу нелегкую, но необходимую службу! Желаю здоровья, благополучия, мира и успехов. Берегите себя и своих близких", - говорится в поздравлении Артема Кавинова.