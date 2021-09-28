Опубликованы данные о заболевших коронавирусом в Нижегородской области на 10 ноября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Еще 781 новый случай заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за последние сутки по данным на 10 ноября. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было выявлено 778 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 199 147 человек.

При этом 175 505 жителей Нижегородской области уже переболели, в том числе за последние сутки по выздоровлению были выписаны 414 человек. Общая статистика летальных исходов от коронавируса увеличилась до 8 111 человек, 40 человек скончались за последние сутки.

Согласно данным на сайте регионального минздрава, коэффициент распространения инфекции сегодня - 0.98. Свободный коечный фонд в больницах региона составляет 19%.

Напомним, что министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов предупредил о начале четвертой волны COVID-19 в Нижегородской области в сентябре. Давид Мелик-Гусейнов не исключил и пятой волны коронавируса после Нового года, если 80% населения Нижегородской области не пройдет вакцинацию от коронавируса в ближайшие дни.