Нижегородский пищепром увеличил выпуск продуктов питания на 15% Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородский пищепром увеличил выпуск продуктов питания на 15% за 9 месяцев 2021 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Согласно информации, за этот период производство мяса выросло на 12,6%, до 49,3 тысяч тонн; колбасных изделий – на 4,7%, до 31,6 тысяч тонн; молока – на 7,7%, до 155,1 тыс. тонн; сыров и творога – на 11,8%, до 13,1 тысяч тонн; кисломолочных продуктов – на 6,9%, до 32 тысяч тонн; майонезных соусов – на 19,5%, до 104,1 тысяч тонн; кондитерских изделий – на 8,6%, до 36 тысяч тонн.

На развитие производств предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области привлекают льготные кредиты по областной и федеральной программам. Так, с начала 2021 года предприятия отрасли получили льготные кредиты на сумму свыше 6,5 млрд рублей.

Кроме того, субсидии на одну тонну реализованной продукции были направлены в размере 65,2 млн рублей производителям хлеба и хлебобулочных изделий, 49,3 млн рублей – производителям муки, 32 млн рублей – производителям сахара.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область планирует достичь 92% самообеспеченности молоком и молокопродуктами до 2025 года. На сегодняшний день регион обеспечен молоком и молокопродуктами собственного производства на 80%.