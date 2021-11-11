Мужчина погиб в ДТП с участием двух автомобилей и МАЗа в Сормовском районе Происшествия

Фото: соцсети

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мужчина погиб в ДТП с участием двух автомобилей и МАЗа в Сормовском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 10 ноября в 16:00 на пр. Кораблестроителей, 26/1 (Сормовский район).

64-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки Suzuki, не предоставила преимущество в движении, совершила столкновение с иномаркой Volkswagen. После чего автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он совершил столкновение с МАЗ 643019.

В итоге водитель Volkswagen получил смертельное ранение.