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Мужчина погиб в ДТП с участием двух автомобилей и МАЗа в Сормовском районе. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, автоавария произошла 10 ноября в 16:00 на пр. Кораблестроителей, 26/1 (Сормовский район).
64-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки Suzuki, не предоставила преимущество в движении, совершила столкновение с иномаркой Volkswagen. После чего автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он совершил столкновение с МАЗ 643019.
В итоге водитель Volkswagen получил смертельное ранение.
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